Подсветка для подстаканников

Это устройство предназначено для подсветки подстаканников в автомобиле. Подсветка придает им очень красивый вид, особенно ночью, и украшает салон авто в целом. Подставку нужно просто положить на дно подстаканника. Включается она автоматически - от вибрации, а через 15 секунд гаснет. Устройство оснащено аккумулятором, который заряжается от USB. Девайс обладает семью цветами свечения на выбор. Как результат, вещица очень интересная. Посмотреть товар

Цена: 441,25 - 980,82 руб. / набор

Усилитель для наушников

Перед Вами портативный усилитель для наушников от Китайского бренда Neoteck. Максимальная мощность устройства - 250 мВт в сопротивлении 16 Ом. Емкость встроенного аккумулятора - 1500 мАч, что позволяет использовать усилитель на протяжении 8 часов непрерывной работы. Более подробно Вы можете ознакомиться с устройством, перейдя по ссылке ниже. Посмотреть товар

Цена: 1 724,23 - 1 917,67 руб.

Очень бюджетные Bluetooth наушники

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Эта беспроводная bluetooth-гарнитура стоит всего 135 рублей, доставка бесплатная. И несмотря на столь низкую цену, наушники хорошие, более 800 заказов, средний рейтинг отзывов 4.8 / 5.

При непрерывном воспроизведении музыки полного заряда наушников хватит на 5 часов, в режиме ожидания около 180 часов. Принимать / сбрасывать звонки, переключать треки и менять громкость можно специальными кнопками, не доставая телефон из кармана.

Дополнительно за 61 руб. у этого продавца можно сразу взять и плотный чехол для переноски, на молнии. Наушники совместимы как с iOS, так и с Android и даже Windows. Посмотреть товар

Цена: 135,10 руб.

Смарт ТВ-приставка Android 9,0 4 ГБ 32 ГБ 64 Гб

Сейчас программами по телевизору никого не удивишь, а так хотелось бы смотреть на большом экране любимые фильмы и передачи без рекламы, да еще и только то, что хочешь. Решение есть! Можно приобрести вот такую приставку, которая сделает из вашего телевизора практически полноценный компьютер! Можно будет смотреть фильмы и сериалы, играть в игры, устанавливать приложения. А главное, что стоит приставка совсем недорого! Посмотреть товар

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Кварцевые наручные часы

Цена: 1 665,87 - 3 263,00 руб.

Один из главных мужских аксессуаров считались качественные и стильные часы, которые подчеркивают богатство и брутальность мужчины. Эти часы точно этому соответствуют: цвет корпуса из благородного чёрного цвета, циферблат с золотыми вставками, ну не шикарно ли? Они имеют не только шикарный дизайн, но и отличаются своими функциями: в них присутствует полный календарь, хронограф, секундомер, время автоматически настраивается, а еще циферблат имеет подсветку. Корпус, хочу отметить, ударопрочный и водонепроницаемый, браслет удобный, руку не жмет. Посмотреть товар

Цена: 1 438,06 - 1 597,93 руб.

Компьютерное кресло

В наших магазинах я уже несколько раз хотел купить себе кресло, но стоят тут они достаточно дорого. А вот на АлиЭкспресс я нашел очень классные и качественные кресла за адекватные деньги. Сделано оно из классного материала, по бокам большие и удобные подлокотники, мягкая откидная спинка. Но больше всего мне понравилась выдвижная подставка для ног! И все это за очень адекватные деньги. Посмотреть товар

Цена: 7 493,22 - 8 249,41 руб.

Отпугиватель для собак

Это интересное устройство, представляющее из себя пугалку для собак. Все ведь сталкивались с ситуацией, когда остаёшься 1 на 1 с бродячей собакой и хочешь поскорее избавиться от неё. Работает такое устройство с помощью ультразвука. Что касается автономности, то пугалка работает от батареек типа "крона". Размер устройства вполне компактный - 130*26*40 мм. Помещается в карман куртки или штанов. Весит всего-лишь 16 грамм. Включает в себя не только пугалку, но и встроенный фонарик. Посмотреть товар

Цена: 334,14 руб.

Одноразовые перчатки

Они очень удобные в использовании. Для избегания попадания инфекции их можно выбросить после очередного использования. Перчатки изготавливают из качественного нитрилового резинового материала, которые не является токсичным. В упаковке идут 100 штук, можно выбрать размер, который представлен маленькими, средними и большими. Перчатки используются для бытовой уборки, для работ в саду. Посмотреть товар

Цена: 614,71 руб.



