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Ядра или тактовая частота процессора: выясняем, что важнее для работы и игр

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Высокая частота или большое количество ядер - извечный вопрос, мучающей пользователей при сборке игрового или рабочего ПК. В данной статье мы комплексно сравним медленный процессор с большим количеством ядер и высокочастотный процессор со средним количеством ядер и выясним, что предпочтительней выбрать именно сейчас.

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Цель данной статьи проста - выяснить, какой процессор окажется объективно лучше и актуальней в рабочих задачах и играх - с большим количеством ядер или с большей частотой. Для большей наглядности тестирования "типовые" процессоры будут отличаться между собой лишь тактовой частотой и количеством ядер.

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Процессоры будут являться "синтетическими", "созданными" на основе многоядерного процессора Ryzen 7 2700. В связи с тем, что данный процессор отказывается запускаться на частоте в 2 GHz (но данное сравнение не имело бы никакого отношения с действительностью), удалось создать лишь два "типовых" процессора.

По задумке "синтетический Ryzen 5" будет иметь на 1/3 большее число ядер, чем соперник - "синтетический Ryzen 3". Последний в свою же очередь будет обладать на 1/3 большей тактовой частотой. Итого:  "синтетический Ryzen 5" - это процессор с шестью ядрами, работающий на фиксированной частоте в 3 GHz с отключенной технологией SMT; "синтетический Ryzen 3" будет представлять из себя CPU с четырьмя ядрами без технологии SMT, находящимися в разгоне до частоты в 4 GHz. Остальные же параметры у данных процессоров будут идентичны Ryzen 7 2700.

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Даже простым перемножением ядер на частоты, не сложно догадаться, что конфигурация с шестью ядрами, работающими на частоте в 3 GHz будет немного сильнее конфигурации с четырьмя ядрами, работающими на частоте 4 GHz. В условном "математическом бенчмарке" (данный "бенчмарк" справедлив только для "синтетических процессоров", различающихся лишь количеством и частотой ядер), суммарная производительность данных CPU будет сопоставима, как  "18" и "16" в пользу процессора с большим количеством ядер, так как для большей справедливости данного тестирования, ему следовало "привязать" частоту в 2.66 GHz.

Но данное действие было невозможно по той же причине, по которой в тестировании отсутствует "синтетический Ryzen 7 / Xeon" с частотой в 2 GHz. Материнская плата ASUS TUF B450M-PRO GAMING не может запустить процессор Ryzen 7 2700 с частотой ниже 2.8 GHz: во-первых, это не подразумевается, так как минимальный множитель для данного процессора равен 28; во-вторых, при попытке "взятия" необходимой частоты посредством комбинации множитель/делитель (формула следующая: Ratio=2*FID/DID), система отказывается запускаться с любым напряжением, даже в значении "авто".

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И кто-то заметит, что данное сравнение двух математически не равных процессоров якобы теряет смысл, так как "итак понятно, что процессор с шестью ядрами окажется чуть сильней". Но в данном случае частоты процессоров приближены к реальным, а сравнить процессоры на 2 GHz, 2,66GHz и 4 GHz, было бы как минимум нелепо, так как процессоров Ryzen с такими низкими частотами попросту нет. И опять же, это ни в коем случае не "симуляция известных процессоров", это всего лишь попытка сравнения высокой частоты и большого количества ядер, что важнее сейчас.

В общем, далее нет смысла вдаваться в нюансы данного эксперимента, предлагаем же перейти к реальному исследованию.

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Но для начала осмотр тестовой конфигурации.

Тестовый стенд

Тестирование энергопотребления / уровня шума / температурных показателей

Тестирование процессоров проводилось посредством 10-минутного теста OCCT версии 5.5.7 с использованием AVX2 инструкций.

Для упрощения восприятия результатов тестирования, все данные были отображены в виде диаграммы с таблицей значений.


OCCT 5.5.7

Таким образом, в тестировании OCCT процессор с шестью медленными ядрами оказался более "прохладным", чем процессор с разогнанными четырьмя ядрами. Но результаты данного тестирования нельзя интерпретировать на якобы Ryzen 5 3500X и Ryzen 3 3100/3300X. Все процессоры уникальны и данный тест лишь показывает серьезно возросшие показатели тепловыделения при небольшом разгоне, что характерно для всех процессоров Ryzen.

Тестирование в синтетических программах: CPU-Z

Теперь, когда мы разобрались с поведением двух экземпляров в стресс-тесте, предлагаю сравнить производительность процессоров в CPU-Z.

6 ядер
4 ядра

Для упрощения восприятия результатов тестирования, все данные были отображены в виде диаграммы с таблицей значений.

Результаты "математического бенчмарка" подтвердились. Четыре разогнанных ядра хоть и обошли шесть маломощных ядер в однопоточной производительности, но серьезно уступили во многоядерной производительности. Медленные шесть ядер обходят четыре быстрых на 12.5%, данная разница была известна еще заранее из "математического бенчмарка": разница между 18 и 16 составляет 12.5%.

Тестирование CPU-Z

Тестирование в синтетике: Cinebench R20, CPU Queen, CPU PhotoWorxx

Перед тем, как мы перейдем непосредственно к играм, предлагаю ознакомиться со сводным тестированием процессоров в популярной синтетике.

Для упрощения восприятия результатов тестирования, все данные были отображены в виде диаграммы с таблицей значений.

Как мы можем наблюдать, процессоры очень близки по своей производительности в синтетических тестах. Но у процессора с низкой частотой и шестью ядрами закономерный отрыв в Cinebench R20 и небольшое превосходство в CPU PhotoWorxx. По результатам "общей синтетики" трудно выявить явного фаворита, процессоры очень близки, но за счет чисто "математического превосходства", 6 ядер с частотой в 3 GHz становятся более предпочтительными.

Синтетика

"Игровая синтетика": Ashes of the Singularity: Escalation

Настройки графики

Тестирование производилось с акцентом именно на CPU.

Для упрощения восприятия результатов тестирования, все данные были отображены в виде диаграммы с таблицей значений.

Стоит отметить, что оба процессора посредственно справились с данной игрой, но визуально плавность картинки была все-таки за процессором с шестью ядрами.

Результаты тестирования

Assassin's Creed Odyssey

Настройки графики и сравнение бенчмарков

Дополнительные слабые ядра  положительно сказались на производительности в игре Assassin's Creed Odyssey.

Для упрощения восприятия результатов тестирования, все данные были отображены в виде диаграммы с таблицей значений.

Даже на минимальные настройки графики не смогли "спасти" четыре разогнанных ядра от проигрыша в Assassin's Creed Odyssey. К сожалению, разница в гигагерц не дала фору четырем ядрам.

Far Cry New Dawn

Для упрощения восприятия результатов тестирования, все данные были отображены в виде диаграммы с таблицей значений.

В данной игре шесть низкочастотных ядер одержали разгромное поражение по плавности, проиграв четырем быстрым ядрам.

Результаты тестирования и настройки

Metro Exodus

Настройки графики

Для упрощения восприятия результатов тестирования, все данные были отображены в виде диаграммы с таблицей значений.

И опять с крохотным отрывом победу одержали четыре быстрых ядра. Но не стоит забывать, что это самые минимальные настройки графики, если бы видеокарта позволяла выставить максимальные настройки графики без "бутылочного горлышка", то процессор с четырьмя ядрами, скорее всего, серьезно бы уступил более медленному процессору, но с большим количеством ядер.

Результаты тестирования

Заключение

Четыре ядра, шесть ядер, низкая частота, высокая частота имеет ли это такое большое значение, если итоговая производительность "гуляет" от игры к игре, а в синтетических тестах разница между этими решениями настолько мала, что становится трудно "рассудить", какой типовой процессор действительно лучший? Все зависит от ваших конкретных задач.

Единственно, что можно вычленить из всего этого тестирования - покупайте процессоры холодные, производительные и современные, особое внимание уделяйте микроархитектуре процессора, не гонитесь за парой лишних ядер при низкой частоте, но и не акцентируйте внимание на высоких частотах. Совсем скоро пред многими предстанет выбор бюджетного процессора для игр и мультимедиа - Ryzen 5 1600AF и Ryzen 3 3100. Какой процессор выбрать по моему мнению - никакой, а чуть переплатить и забрать Ryzen 5 3500X. А все потому что процессоры из одного ценового сегмента примерно равны по производительности, либо же созданы под определенные задачи, на которые и вам стоит ориентироваться.

Самое простое в выборе процессора из одного ценового сегмента - сравнить процессоры именно в тех задачах, которые вам интересны и выбрать именно тот процессор, который покажет себя лучше в приоритетных для вас задачах.

Следовательно, если вы играете в игры, то оптимальным вариантом будет приобретение процессора с шестью производительными ядрами , если вас интересуют онлайн игры, то хорошим бюджетным решением будет четырехъядерный процессор с высокой производительностью на ядро, желательно с технологией многопоточности. А если вам нужен процессор для работы , тогда стоит обратить внимание на многоядерные процессоры с наименьшей ценой за ядро при большом количестве ядер. Отличный пример - Ryzen 9 3900 PRO.

Если же вы собираете универсальный компьютер с прицелом на будущее, то отличным решением для вас будет покупка современного процессора с восемью ядрами: Ryzen 7 1700 / 1700X / 2700 / 2700X - бюджетные универсальные процессоры для тех, кто не гонится за максимальным FPS в играх; Ryzen 7 3700X / I7 9700KF - максимальный FPS за разумные деньги с прицелом на будущее; I9 9900KF - лучший выбор энтузиаста-максималиста, если в ближайшие 5-7 лет планируется апгрейд только видеокарты.

А что вы считаете по этому поводу и по какому принципу выбираете процессор для себя ?

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