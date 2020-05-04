TechSpot представили лучшие корпуса на любой бюджет для игрового компьютера 2020
Уважаемый зарубежный ресурс TechSpot опубликовал топ лучших корпусов для игрового компьютера 2020 года. Если вы планируете собирать игровой ПК в этом году или просто заменить свой старый корпус на более современный, то специалисты TechSpot решили помочь вам с выбором кейса для современного игрового компьютера, отвечающего всем необходимым требованиям. Представляем вашему внимают список лучших корпусов 2020 года по мнению экспертов TechSpot.
Лучший из лучших - Phanteks P600S Eclipse
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Специалисты похвалили этот корпус за его вместительность, поддержку материнских плат стандарта E-ATX, возможность выбора между отличной продуваемостью и бесшумностью. Отличительными особенностями данного корпуса является наличие новомодного кожуха для блока питания и возможность установки 140 мм вентиляторов. Цена корпуса для США составляет 159 долларов.
рекламаТри модных альтернативы данному корпусу
Следующими в топе расположились три альтернативных варианта модных корпусов для тех, кто хочет максимум красоты и стиля от своего ПК.
рекламаLian Li O11Dynamic XL
рекламаFractal Design Define 7
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NZXT H710i
Даже внешне эти корпуса очень похожи. Из этих трех альтернативных и по-своему красивых корпусов больше всего выделяется модель Lian Li O11Dynamic XL. В него можно установить до 10 накопителей, а передняя стенка корпуса выполнена из стекла из-за чего он может приглядеться любителям "аквариумов" и RGB-подсветки.
Цены этих корпусов большие даже для США - от 170 до 200+ долларов
Лучший корпус для энтузиастов - Cooler Master Cosmos C700M
Западные эксперты похвалили данную модель за модульность и тишину работы. Но самым большим недостатком данного корпуса является его цена. Данный корпус вам обойдется в стоимость среднего игрового компьютера - около 40 000 рублей для России (450-600 долларов для США).
Корпус является ультимативным вариантом для любителей мощнейших жидкостных систем охлаждения и нестандартной установки видеокарты.
Лучшая альтернатива - BeQuiet Dark Base Pro 900 rev 2
Также хороший выбор - Corsair Obsidian 1000D Стоимость этого "монстра" составляет 500 долларов. Лучший выбор для тех, кто больше ориентируется на размер корпуса, а не его цену. Ведь данный компьютерный кейс по-настоящему гигантский.
Phanteks Enthoo Elite - если деньги для вас ничего не значат
Функционал впечатляет, как и внешний вид. Но оправдывает ли это цену в 900 долларов - большой вопрос.
Phanteks Enthoo Evolv X - лучший выбор экономного энтузиаста
Место под 19 жестких дисков в сочетании с неординарным внешним видом менее, чем за 200 долларов? Отличное предложение!
Lian Li TU150 Mini ITX - лучший Mini ITX корпус 2020 года
Настоящий игровой чемодан! Если вы всегда мечтали иметь мощнейший игровой ПК размером с небольшой чемодан, да еще и по привлекательной цене - то это точно ваш выбор. За 109 долларов нам предлагается отличный компактный кейс, выполненный из матового алюминия и закаленного стекла. Единственная его проблема - невозможность установки стандартных ATX блоков питания. Корпус позволяет установить только SFX / SFX-L блоки питания.
Достойные конкуренты
По версии TechSpot самыми удачными конкурентами Lian Li являются модели от NZXT.
NZXT H210i
NZXT H1Если первая модель представляет из себя более традиционный вариант корпуса, пусть и небольших размеров, то вторая модель от NZXT выглядит действительно неординарно. Также стоит отметить, что данный корпус уже поставляется с предустановленным блоком питания на 650 ватт, что, конечно же, повлияло на цену этой модели. Если первая модель вам бы обошлась в 109 долларов, то данный корпус имеет ценник в 350 долларов.
Лучший Micro-ATX корпус 2020 года - NZXT H400i
Редакция сайта TechSpot выделила у данного корпуса следующие достоинства: потрясающий внешний вид, шикарное качество сборки, отличные комплектные вентиляторы, хорошие вместительность и вариативность установки систем охлаждения. И все эти достоинства перемножаются на весьма демократичный ценник в 150 долларов.
Лучший бюджетный корпус до 100 долларов в 2020 году - Lian Li LanCool II
За менее чем в 100 долларов пользователь получает 3 отличных комплектных вентилятора, RGB-подсветку, возможность вертикальной установки видеокарты, закаленное стекло и кожух под блок питания. За цену в менее 100 долларов найти более достойную альтернативу с идентичными комплектацией и функционалом почти не представляется возможным.
Альтернативные варианты
Специалисты TechSpot также рекомендуют следующие корпуса до 100 долларов.
Phanteks Eclipse P400A
Fractal Design Meshify C
Corsair Carbide 275R
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