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Уважаемый зарубежный ресурс TechSpot опубликовал топ лучших корпусов для игрового компьютера 2020 года. Если вы планируете собирать игровой ПК в этом году или просто заменить свой старый корпус на более современный, то специалисты TechSpot решили помочь вам с выбором кейса для современного игрового компьютера, отвечающего всем необходимым требованиям. Представляем вашему внимают список лучших корпусов 2020 года по мнению экспертов TechSpot.

Лучший из лучших - Phanteks P600S Eclipse

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Специалисты похвалили этот корпус за его вместительность, поддержку материнских плат стандарта E-ATX, возможность выбора между отличной продуваемостью и бесшумностью. Отличительными особенностями данного корпуса является наличие новомодного кожуха для блока питания и возможность установки 140 мм вентиляторов. Цена корпуса для США составляет 159 долларов.

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Следующими в топе расположились три альтернативных варианта модных корпусов для тех, кто хочет максимум красоты и стиля от своего ПК.

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Даже внешне эти корпуса очень похожи. Из этих трех альтернативных и по-своему красивых корпусов больше всего выделяется модель Lian Li O11Dynamic XL. В него можно установить до 10 накопителей, а передняя стенка корпуса выполнена из стекла из-за чего он может приглядеться любителям "аквариумов" и RGB-подсветки.

Цены этих корпусов большие даже для США - от 170 до 200+ долларов

Лучший корпус для энтузиастов - Cooler Master Cosmos C700M

Западные эксперты похвалили данную модель за модульность и тишину работы. Но самым большим недостатком данного корпуса является его цена. Данный корпус вам обойдется в стоимость среднего игрового компьютера - около 40 000 рублей для России (450-600 долларов для США).

Корпус является ультимативным вариантом для любителей мощнейших жидкостных систем охлаждения и нестандартной установки видеокарты.

Лучшая альтернатива - BeQuiet Dark Base Pro 900 rev 2

Также хороший выбор - Corsair Obsidian 1000D Стоимость этого "монстра" составляет 500 долларов. Лучший выбор для тех, кто больше ориентируется на размер корпуса, а не его цену. Ведь данный компьютерный кейс по-настоящему гигантский.

Phanteks Enthoo Elite - если деньги для вас ничего не значат

Функционал впечатляет, как и внешний вид. Но оправдывает ли это цену в 900 долларов - большой вопрос.

Phanteks Enthoo Evolv X - лучший выбор экономного энтузиаста

Место под 19 жестких дисков в сочетании с неординарным внешним видом менее, чем за 200 долларов? Отличное предложение!

Lian Li TU150 Mini ITX - лучший Mini ITX корпус 2020 года

Настоящий игровой чемодан! Если вы всегда мечтали иметь мощнейший игровой ПК размером с небольшой чемодан, да еще и по привлекательной цене - то это точно ваш выбор. За 109 долларов нам предлагается отличный компактный кейс, выполненный из матового алюминия и закаленного стекла. Единственная его проблема - невозможность установки стандартных ATX блоков питания. Корпус позволяет установить только SFX / SFX-L блоки питания.

Достойные конкуренты

По версии TechSpot самыми удачными конкурентами Lian Li являются модели от NZXT.

NZXT H210i

NZXT H1 Если первая модель представляет из себя более традиционный вариант корпуса, пусть и небольших размеров, то вторая модель от NZXT выглядит действительно неординарно. Также стоит отметить, что данный корпус уже поставляется с предустановленным блоком питания на 650 ватт, что, конечно же, повлияло на цену этой модели. Если первая модель вам бы обошлась в 109 долларов, то данный корпус имеет ценник в 350 долларов.

Лучший Micro-ATX корпус 2020 года - NZXT H400i

Редакция сайта TechSpot выделила у данного корпуса следующие достоинства: потрясающий внешний вид, шикарное качество сборки, отличные комплектные вентиляторы, хорошие вместительность и вариативность установки систем охлаждения. И все эти достоинства перемножаются на весьма демократичный ценник в 150 долларов.

Лучший бюджетный корпус до 100 долларов в 2020 году - Lian Li LanCool II

За менее чем в 100 долларов пользователь получает 3 отличных комплектных вентилятора, RGB-подсветку, возможность вертикальной установки видеокарты, закаленное стекло и кожух под блок питания. За цену в менее 100 долларов найти более достойную альтернативу с идентичными комплектацией и функционалом почти не представляется возможным.

Альтернативные варианты

Специалисты TechSpot также рекомендуют следующие корпуса до 100 долларов.

Phanteks Eclipse P400A

Fractal Design Meshify C

Corsair Carbide 275R



