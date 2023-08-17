Недавно появилась информация о том, что Samsung может в будущем заменить каркас Galaxy S24 Ultra, своего самого дорогого флагмана, на титановый.

Однако одним из главных опасений, возникших в связи с этой новостью, стало то, что масса телефона значительно увеличится. В отличие от iPhone, который переходит с нержавеющей стали на титан (нержавеющая сталь - более легкий материал), в случае с S24 Ultra ситуация обратная. Это связано с тем, что каркас нынешнего флагмана Galaxy выполнен из алюминия, который легче титана.

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Однако стало известно, что компания Samsung нашла волшебный способ свести на нет этот лишний вес.

Представители компании сообщили, что Galaxy S24 Ultra весит 233 г и это на один грамм легче, чем Galaxy S23 Ultra. Для сравнения, iPhone 14 Pro Max весит 240,0 г. Многих заинтересовало, как Samsung удалось достичь этого. Остальные подробности о Galaxy S24 Ultra должны появиться в январе или феврале следующего года.