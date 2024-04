Запуск флагмана Phone (3) от американской компании Nothing ожидается в конце второго квартала 2024 года.

Последние утечки информации подтверждают существование загадочного смартфона Mysterious Nothing, известного под кодовым названием «Тетрис» и обозначенного модельным номером A015. Есть вероятность того, что это устройство может стать будущим Nothing Phone (3), продолжая традицию инноваций и высоких технологий от бренда Nothing.

Новейший отчёт, опубликованный Android Headlines, раскрывает предполагаемый график запуска Nothing Phone (3). По данным отчёта, ожидается, что Phone (3) дебютирует во втором квартале 2024 года, вероятно, в июле. Важно отметить, что не было указано конкретного источника этой информации, поэтому рекомендуется сохранять некоторую долю скептицизма до получения дополнительных подтверждений.

реклама

Интересно отметить, что Nothing Phone (2) был представлен именно в июле 2023 года, что наводит на мысль о возможном выпуске его преемника в этот же период в текущем году. Что касается технических характеристик, ожидается, что Nothing Phone (3) будет оснащён процессором Snapdragon 8s Gen 3.

Новый процессор Snapdragon 8s Gen 3 представляет собой усовершенствованную версию флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3, предназначенную для устройств среднего и премиум класса. Он обладает пиковой частотой 3 ГГц и способен достичь более 1,5 миллиона баллов в тесте производительности AnTuTu. Кроме того, он имеет встроенный механизм искусственного интеллекта Qualcomm для обработки изображений и других задач.

Помимо процессора, ожидается улучшение других аспектов, таких как время автономной работы и скорость зарядки. Более подробная информация о Nothing Phone (3) будет доступна по мере приближения предполагаемой даты выпуска, поэтому остаётся только следить за обновлениями и новостями.