Новинка имеет встроенный фильтр для защиты зрения.

Производитель Dell презентует свой новый бюджетный монитор Dell SE2726D, пишет издание ITHome. Новинка снабжается IPS-панелью с диагональю 27 дюймов, разрешением QHD (2560x1440 точек), частотой обновления 144 Гц, яркостью 300 нит, коэффициентом контрастности 1500:1 и временем отклика 1 мс (MPRT)/4 мс (GtG).

Источник фото: ITHome

Заявленный охват цветового пространства sRGB достигает 99%. Модель оснащается встроенным фильтром синего цвета, соответствующим сертификации TÜV Rheinland, что минимизирует негативное влияние на зрение в процессе длительной работы или игры.

Конструкция новинки позволяет регулировать угол наклона экрана на 5° вперед и 21° назад. Для подключения предназначается по одному порту HDMI и DisplayPort 1.4. Стоимость монитора Dell SE2726D в китайской рознице составляет 899 юаней (130 долларов США).