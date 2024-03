Платформа GOG на ПК известна своим огромным репертуаром ретро- и современных игр, не имеющих Digital Rights Management.

Игры для PlayStation уже несколько лет сбрасывают статус эксклюзивности и выходят на ПК, но их полное избавление от DRM до сих пор было довольно редким явлением. Сегодня в магазин GOG поступила God of War, игра 2018 года от Santa Monica Studio, получившая множество наград и переосмыслившая франшизу для современных платформ. В честь этого события к релизу прилагается удобная скидка 50%.

God of War продолжает историю Кратоса, который воспитывает своего сына Атрея в мифических землях, где до сих пор бродят норвежские боги и чудовища. Вместо фиксированной камеры в этой части серия перешла на перспективу от третьего лица через плечо. Кроме того, Кратос использует боевой топор, оставив позади культовые закованные клинки из классических игр.

Версия для ПК также поставляется с дополнительными улучшениями по сравнению с версией для PlayStation. Это улучшенная графика, технологии повышения разрешения DLSS и FSR, поддержка клавиатуры и мыши в дополнение к контроллерам, а также поддержка сверхширокоформатных мониторов.

Впервые о выходе God of War на GOG без DRM-free стало известно почти полгода назад, вскоре после выхода на нем Days Gone. За это время Sony выпустила Uncharted: Legacy of Thieves Collection, предложив фанатам на ПК еще один вариант приобретения игр PlayStation Studios, помимо Steam и Epic Games Store.

Пока неясно, планируется ли выпуск новых портов PlayStation Studios для магазина GOG. На странице списка желаний сообщества платформы, посвященной DRM-free, уже раздаются голоса за Ghost of Tsushima и Horizon Forbidden West Complete Edition - две игры для PlayStation, которые скоро снимут статус эксклюзивности и выйдут на ПК, но пока не на GOG.

Версия God of War без DRM в магазине GOG на данный момент стоит $24,99 благодаря стартовой скидке, которая закончится 29 марта 2024 года. После этого игра будет стоить $49,99, как и на других платформах.