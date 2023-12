В свежей заметке на официальном сайте исполнительный продюсер World of Warcraft Холли Лонгдейл поделилась планами на актуальную и классическую версии игры в 2024 году.

В ноябре 2023 года на BlizzCon компания Blizzard раскрыла некоторые важные планы на будущее для своей долгоиграющей ММО World of Warcraft. Данные были озвучены как для основной версии, так и для классического издания. На этой неделе Blizzard опубликовала дорожные карты для обеих версий на 2024 год.

В своем блоге Blizzard показала дорожную карту для основной игры WoW, в которой весной будет запущен четвертый сезон текущего расширения игры, Dragonflight. По словам разработчиков, в четвертый сезон войдут подземелья и рейды Dragonflight, а также открытый контент с обновленными наградами и несколькими новыми поворотами.

Затем, летом-осенью 2024 года, Blizzard планирует официально запустить The War Within, новое расширение для игры, которое было впервые анонсировано на BlizzCon, и первое из трех запланированных расширений под общим названием The Worldsoul Saga. Вот что Blizzard тогда заявила о платном расширении:

В этой первой главе The Worldsoul Saga вы отправитесь в путешествие по невиданным ранее подземным мирам, полным скрытых чудес и таящихся опасностей, в темные глубины Нерубианской империи, где непостижимая Предвестница Пустоты собрала свои силы арахнидов, чтобы поставить Азерот на колени.

В дорожной карте 2024 года говорится, что игроки WoW получат возможность опробовать альфа- и бета-версии The War Within до ее официального запуска. В нее войдут четыре новые зоны, восемь новых подземелий, новый рейд и многое другое. После запуска The War Within игра отметит свое 20-летие специальным внутриигровым событием.

У World of Warcraft Classic также есть обширная дорожная карта нового контента на 2024 год, включая запуск следующего ремейка расширения Cataclysm летом.

Разумеется, дорожная карта обеих игр WoW не является окончательно утвержденной, поэтому в течение 2024 года игроки могут ожидать изменений в этом плане.