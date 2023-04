Gran Turismo 4 — видеоигра серии Gran Turismo в жанре автосимулятор, разработанная компанией Polyphony Digital и изданная Sony Computer Entertainment эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 2. Была выпущена 28 декабря 2004 года в Японии

Раньше читы для видеоигр были очень популярны, настолько, что в прошлом выпускались целые физические справочники для их сбора. К сожалению, эта практика больше не распространена, но это не значит, что новые читы не обнаруживаются. Более чем через 18 лет после выхода игры на PlayStation 2 были найдены многочисленные чит-коды для классической Gran Turismo 4.

Как обнаружил энтузиаст Gran Turismo "Nenkai", классическая PS2-гонка Gran Turismo 4 2004 года включала в себя целый ряд секретных чит-кодов - впервые для серии. Несмотря на то, что на поиски ушло почти два десятилетия, всего было обнаружено 4 чит-кода. По истечении 365 дней внутриигрового времени пользователи могут ввести эти комбинации кнопок, чтобы получить некоторые довольно значительные преимущества:

10.000.000 Cr: Select, Left, Right, Right, Down, Up, Up, Left, Down, Up, Right, Left, Down, L1, R1, Select

Сдать на права: Select, R1, Select, R1, Select, L2, L2, R2, R2, L1, Select, Select.

Сдать тест на определенную лицензию: Select, Select, R1, R2, L2, L2, Select, L1, R1, Select, R2, L1, Select

Gold Any Event (в меню выбора курса мероприятия): Select, L1, Up, Up, Select, R1, Down, Down, Select, L2, Select, R2, Select.

С помощью этих читов игроки могут пропустить многие из самых сложных испытаний игры, включая 24-часовую гонку на выносливость. Хотя эти читы могли быть очень полезными почти 20 лет назад, все же интересно видеть, что существует ряд игровых секретов десятилетней давности, которые, вероятно, еще не раскрыты.





