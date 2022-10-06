Одним из основных направлений обновления 4.0 является предоставление игрокам свободы адаптации игрового процесса по своему усмотрению

С момента своего неоднозначного запуска в 2016 году No Man"s Sky стала одним из ярких примеров того, как игра может измениться в лучшую сторону, если студия, создавшая ее, стремится к совершенствованию и созданию хорошей игры. No Man"s Sky скоро получит обновление 4.0, и студия рассказала о некоторых дополнениях.

В преддверии запуска обновления 7 октября (что также совпадает с выходом No Man"s Sky на Switch) Шон Мюррей из Hello Games встретился с PC Gamer, чтобы обсудить предстоящее обновление: "Если вы вернетесь в игру [в версии 4.0], то там будет журнал, в котором вы найдете краткое изложение истории на данный момент. У нас есть информационный портал, который соберет все, что вы сделали до сих пор, все, что вы разблокировали, все это, и даст вам больше информации об этом, чтобы вы могли покопаться в этом".

Другие улучшения, которые появятся в обновлении, включают в себя новые вехи, которые вам предстоит пройти; упрощенный, но в то же время расширенный инвентарь; "расслабленный" режим игры, который "даст игрокам опыт песочницы No Man"s Sky, но с меньшим упором на выживание", а также повысит сложность режима выживания.

При всем этом, как представляется, одним из основных направлений обновления 4.0 является предоставление игрокам свободы адаптации игрового процесса по своему усмотрению. Мюррей заявил, что "если вы хотите немного изменить [сложность], если вы хотите получить permadeath в расслабленном режиме игры, или что бы это ни было, вы можете осуществить эти действия. Вы можете изменить тонну вещей, связанных с управлением, тонну вещей, связанных со сложностью, выживанием, ремеслом, вы знаете, вы можете сбалансировать их по-своему".

Скорее всего, это лишь некоторые из десятков или даже сотен изменений и улучшений, которые появятся в обновлении 4.0 7 октября. Как всегда, обновление будет на 100% бесплатным для всех, кто владеет копией No Mans Sky.

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