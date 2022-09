За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Появилось желание модернизировать ноутбук Samsung R410 plus. Я считаю, что если на нем запускаются игры, значит он игровой :). Ноутбук 2008 года выпуска, так что ему уже исполнилось 14 лет. Выбрасывать жалко, тем более что он еще может послужить. Если бы такой ноут был в нерабочем состоянии, то чинить его никакого смысла нет. В этом ноутбуке есть HDMI выход, так что можно подключить большой монитор или телевизор.

"Стартовый" процессор Celeron 575 и материнская плата с установленным охлаждением

Начальная конфигурация была очень слаба – одноядерный процессор Celeron 575, чипсет GM45, 2 гига оперативки, жесткий диск на 160 гигов. В качестве видеокарты здесь выступает чипсет. Вот его характеристики.

Было решено заменить все три компонента. В магазине ДНС были куплены новый SSD QUMO на 128 ГБ (2 года гарантии) и новая планка оперативной памяти на 2 ГБ той же фирмы (10 лет гарантии). Эдакое «QUMOвство».

Установил все новинки – памяти стало две планки по 2 гига. Вместо жесткого диска установил SSD, старый диск не стал устанавливать в лоток оптического диска.

Процессоры для этого ноутбука новые не продаются. Перед покупкой я сверился со списком совместимости процессоров https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Celeron_M/575.html. Решено было купить на АВИТО процессор T7500 за 200р+300р доставка, так как этот процессор значится в списке подходящих.

Установил процессор. Включаю ноутбук – не включается. Подозреваю процессор. Снова разбираю ноут, вставляю обратно Celeron 575 – включился. Скачал на сайте Samsung BIOS для этого ноутбука - WIN_16NA.exe. Запускаю – ругается на заряд батареи – мол ниже 30% - не буду ставиться.

И это оказалось проблемой, так как батареи в ноутбуке вообще не было и не предвиделось. В сети нашелся ролик уважаемого товарища PC-EXPERT

В нем он показывает, как убрать из прошивки BIOS ноутбуков Samsung проверку батареи. Кого волнует этот вопрос – советую посмотреть видео, а для остальных опишу в двух словах. Нужно открыть файл биоса в дизассемблере, найти функцию, отвечающую за контроль батареи, заметить по какому смещению находятся нужные нам три единицы. Далее открыть файл прошивки в шестнадцатеричном редакторе, найти нужные смещения, поменять в трех местах единицы на нули и сохранить файл. Я все это проделал, следуя инструкции в видео.

И вуаля – прошивка не ругается больше на батарею. И тут же возникает новая ошибка – Ошибка загрузки драйвера. Недолгие поиски в интернете подсказали, что такие ошибки мучают тех, кто пытается запустить прошивку BIOS Samsung из-под 64-битной Windows. А я как-раз установил именно такую. Пришлось установить 32-разрадную систему. После чего прошивка прошла без сучка и задоринки, с пол тычка.

Затем предстояло снова установить новый процессор в гнездо Socket P. Вновь был установлен процессор T7500 и с ним ноутбук опять не включился. Вероятно, он оказался слишком новым для данного ноутбука, или ноуту не понравился его большой кэш в 4 МБ. А может повлияло то, что степпинг процессора 575 – M0, а у T7500 нет. Тогда был заказан почти идентичный по характеристикам процессор T5900 степпинга M0 и с ним ноутбук сразу заработал.

Сравнение двух процессоров: https://www.cpu-world.com/Compare_CPUs/Intel_LF80537GG049F,Intel_LF80537NF0411M/

На бумаге процессор T5900 мощнее чем 575. 2 ядра против одного, выше частота ядер, в 2 раза больше кэш L2. Частота шины 800 против 667. Поддержка технологий Enhanced SpeedStep, Intel Virtualization, Turbo Boost, которых нет в Celeron 575. При стресс-тесте AIDA64 температура процессора T5900 не превышала 64 градуса.

CPU-Z последней версии определил процессор как T7500, но в спецификации правильно написал T5900. По формальным характеристикам они идентичны, только у T7500 кэш 4 МБ. Тест показал падение однопоточной производительности и рост многопоточной. Бенчмарк СrystalDiskMark показал падение всех скоростных показателей. Результаты тестов SSD показали небольшое ухудшение всех скоростных показателей при замене процессора.

В серии тестов AIDA64 новый процессор примерно на 20% быстрее. А вот тест 3DMark03 показал падение по всем параметрам. Не понравился ему новый процессор.

FPS в игре Call of Duty не вырос, но зато ушел лаг управления. На Celeron после отпускания кнопки движения персонаж продолжал идти в заданном направлении. После замены процессора герой останавливается сразу после отпускания кнопки.

Частоту кадров в играх можете посмотреть в галерее ниже. Счетчик кадров Fraps расположен в левом верхнем углу. Все игры запускались в родном для ноутбука разрешении экрана 1280х800. Настройки качества по умолчанию. Первая Mafia – 26 кадров. Return to Castle Wolfenstein – 56 кадров в начальной локации, очень даже играбельно. Medal of Honor Allied Assault – 37 кадров. Call of Duty – 35 кадров. Call of Duty United Offensive – 21 кадр на начальной локации в зимнем лесу.





По итогу меньше чем за 3000 рублей удалось вдохнуть жизнь в старичка. На нем еще вполне можно серфить в интернете, смотреть видео, и играть в старые игры.