Nvidia DLSS уже доступна в 200 играх и приложениях, а в будущем их станет еще больше

На сегодняшний день более 110 игр включили или объявили о поддержке AMD FSR, но технология DLSS от Nvidia по-прежнему лидирует. На данный момент около 200 игр и приложений поддерживают DLSS.

Внедрение DLSS значительно увеличилось с внедрением плагинов в основные игровые движки. В настоящее время список доступных и готовящихся к выпуску игр и приложений, поддерживающих DLSS, составляет 200, включая такие новые игры, как Loopmancer и Hell Pie, которые выйдут в июле. В сентябре еще две игры получат поддержку DLSS и трассировки лучей: The Lord of the Rings: Gollum и Steelrising. Наконец, технология апскейлинга от Nvidia также будет доступна в Warhammer 40, 000: Darktide и A Plague Tale: Requiem при запуске.

Loopmancer, выходящий 13 июля, значительно выиграет от внедрения DLSS: производительность в "режиме производительности" DLSS почти утроится по сравнению с запуском игры в родном 4K с RTX 3080 (в паре с i9-12900K и 32 ГБ оперативной памяти на Win 11), увеличившись с 28, 7FPS до 84, 3FPS. Производительность на Hell Pie, релиз которой запланирован на 21 июля, также улучшится, но не так сильно, как в Loopmancer. Наибольшее улучшение было замечено на RTX 3060 - производительность выросла более чем в два раза, с 55,8 FPS до 129,2 FPS.

Также, в некоторой степени связанный с поддержкой DLSS, Lumote: The Mastermote Chronicles теперь поддерживает DLAA, режим сглаживания на основе ИИ от Nvidia. Какая технология вам больше нравится - Nvidia DLSS или AMD FSR?

