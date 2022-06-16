Больше подробностей про Redfall

После прошедшей несколько дней назад выставки Xbox и Bethesda Showcase разработчики раздали интервью и раскрыли несколько новых подробностей о готовящихся играх. Среди них - Redfall от Arkane, кооперативная игра, которая будет иметь один существенный недостаток - прогресс не будет постоянным для всех игроков.

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В интервью IGN на этой неделе дизайнер Redfall, Харви Смит, рассказал, что прогресс кампании будет сохраняться только для ведущего кооперативной игры. Это означает, что все игроки, присоединившиеся к кампании ведущего, не получат никакого сюжетного прогресса в своих собственных сохранениях, поэтому вам придется переигрывать миссии в одиночном режиме, если вы не являетесь ведущим. Хотя вы не будете продвигаться по сюжету, присоединившись к другому игроку, уровень вашего персонажа, навыки и оружие, очевидно, сохранятся, что может испортить баланс ранних миссий в игре при одиночном прохождении.

Смит утверждает, что, хотя команда изначально планировала выдавать каждому игроку в сессии "кредит" за прохождение миссии, они пришли к выводу, что для сюжета игры лучше переигрывать миссии в одиночном режиме.

Другие кооперативные игры уже делали это в прошлом, включая Wolfenstein Youngblood и Dying Light. Многие фанаты уже негативно отреагировали на эту новость, и многие надеются, что еще есть время отменить это решение.

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