Разработчик Mundfish поблагодарил игроков и анонсировал новую студию для поддержки инди-разработчиков

Компания Mundfish, разработчик популярного шутера Atomic Heart, объявила о важной вехе: с момента выхода в феврале 2023 года игра собрала 10 миллионов пользователей по всему миру. Такой результат стал возможен благодаря нескольким факторам — среди них высокая доступность через Xbox Game Pass, необычный визуальный стиль, напоминающий вселенную BioShock, и стабильная оптимизация на всех платформах.

Генеральный директор Mundfish Роберт Багратуни отметил, что успех Atomic Heart стал неожиданностью даже для самой студии. По его словам, проект начался как амбициозная идея, но теперь превратился в масштабное явление, которое вышло за рамки первоначальных ожиданий. Он также поблагодарил команду за работу и игроков за поддержку, которая помогла создать живое сообщество вокруг игры.

Игра получила в целом положительные отзывы, хотя критики указывали на слабые места — в частности, недостаточно проработанный сюжет и боковые задания. Тем не менее, Atomic Heart удалось закрепиться как заметный дебют нового разработчика, особенно учитывая, что за игрой последовало три крупных DLC: Annihilation Instinct, Trapped in Limbo и Enchantment Under the Sea. Четвёртое, финальное дополнение всё ещё находится в разработке, хотя точная дата релиза пока не объявлена.

Помимо юбилея в 10 миллионов игроков, Mundfish также представила новое творческое подразделение — Mundfish Powerhouse. Оно будет заниматься поддержкой других независимых студий, помогая им выпускать интересные и амбициозные проекты. Это говорит о том, что компания не намерена останавливаться на одном проекте, а стремится стать полноценным игроком в индустрии.

Atomic Heart доказал, что новый разработчик может войти в рынок уверенно. И хотя он не без изъянов, он нашёл свою аудиторию, обеспечил стабильный поток обновлений и дал основу для дальнейшего развития. А новые начинания студии могут помочь другим авторам найти свой путь в мире игр.