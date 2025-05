Новинка EC Zero T сочетает ретро-дизайн с современными аудиотехнологиями

Китайский бренд Shanling, известный своими аудиоустройствами, выпустил новый портативный CD-проигрыватель EC Zero T. Это устройство позиционируется как премиальное решение для ценителей аналогового звука, сочетающее элементы винтажного дизайна с современными техническими наработками.

Особенностью новинки стал собственный дискретный ЦАП типа R2R, разработанный Shanling. Такая конструкция считается более линейной и способной передавать звук с большей точностью. В дополнение к этому проигрыватель оснащён двумя электровакуумными лампами JAN6418, которые придают звучанию характерные тёплые оттенки. Лампы защищены от вибраций и выделены в отдельное окошко, что подчёркивает их роль в общей концепции устройства. Производитель также предусмотрел два аналоговых выхода - 3.5 мм и балансный 4.4 мм - для подключения различных наушников. Поддерживается Bluetooth 5.3 с кодеком aptX Adaptive, что позволяет использовать EC Zero T в беспроводном режиме. Через USB-C можно подключить устройство к компьютеру и применять его как внешний ЦАП. Важно отметить, что работа с компакт-дисками требует высокой точности: любое смещение лазера из-за вибраций может вызвать сбой чтения. Для решения этой проблемы Shanling внедрила специальную систему сервопривода, усиленный двигатель и магнитный механизм фиксации диска вместо классического пластикового зажима. EC Zero T имеет вес 669 грамм, что объясняется цельнометаллическим корпусом, выполненным методом CNC-фрезеровки из алюминия. При использовании проводного подключения время работы составляет около 8 часов, а в случае применения Bluetooth - до 20 часов. Стоимость новинки составляет $589, и она уже доступна для предзаказа у некоторых европейских продавцов. Официальные поставки в США и Европу стартуют в ближайшее время через авторизованных дистрибьюторов.