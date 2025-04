Компания CRKD выпустила лимитированный контроллер NEO S с дизайном Linkin Park — устройство совместимо с ритм-играми и Fortnite Festival

Компания CRKD, известная своими премиальными игровыми контроллерами, анонсировала специальную версию NEO S, созданную в сотрудничестве с группой Linkin Park. Этот лимитированный контроллер разработан специально для Fortnite Festival и других ритм-игр, но может использоваться и для обычных игр. Устройство уже доступно для предзаказа по цене 59,99 долларов и начнет поставляться в мае этого года. Особенностью новинки стал дизайн, вдохновленный инструментами Linkin Park в Fortnite Festival, а также их новым синглом "Up From The Bottom" из предстоящего делюкс-альбома. В комплекте идет специальная насадка Festival Attachment, имитирующая гитарные лады, что должно сделать игровой процесс более аутентичным. При этом контроллер поддерживает не только гитарные партии, но и партии клавишных, ударных, баса и вокала.

NEO S Linkin Park Edition стал вторым контроллером в линейке Festival от CRKD. Устройство совместимо с Nintendo Switch, ПК, мобильными устройствами и смарт-телевизорами. Оно оснащено халл-эффектными стиками, устраняющими проблему дрифта, настраиваемой чувствительностью триггеров и программируемыми кнопками на задней панели. Разработчики подчеркивают, что за созданием контроллера стоят те же специалисты, которые ранее работали над аксессуарами для Guitar Hero и DJ Hero.

Этот коллаборационный проект был организован при участии лицензионного агентства Fortnite - IMG Licensing. Контроллер можно предзаказать на официальных сайтах CRKD и Linkin Park.