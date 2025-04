Появилась новая информация о популярности Death Stranding — игра преодолела рубеж в 20 миллионов игроков на всех платформах перед релизом продолжения

Kojima Productions объявила о достижении — игра Death Stranding преодолела отметку в 20 миллионов игроков на всех платформах. Этот результат был достигнут спустя почти пять лет после первоначального релиза и за несколько месяцев до выхода продолжения Death Stranding 2: On the Beach, которое запланировано на 26 июня 2024 года для PlayStation 5.

Оригинальная Death Stranding, выпущенная в конце 2019 года для PlayStation 4, а затем и для других платформ, включая PC, Xbox и даже iOS, предлагала игрокам уникальный опыт. В роли Сэма Портера Бриджеса они путешествовали по постапокалиптической версии США, восстанавливая связи между изолированными поселениями. Позже вышла улучшенная версия Director's Cut с дополнительным контентом и улучшенными боевыми механиками.



Успех первой части создает хорошие предпосылки для сиквела. Death Stranding 2: On the Beach обещает расширить оригинальную концепцию, добавив новых загадочных персонажей, среди которых особенно выделяется Нил в исполнении итальянского актера Луки Маринелли. Внешнее сходство этого персонажа с Солид Снейком уже вызвало множество спекуляций среди фанатов.



Теперь осталось дождаться, сможет ли сиквел повторить или даже превзойти успех оригинала. Полные подробности о Death Stranding 2: On the Beach станут известны ближе к дате релиза.