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ddr22
Death Stranding достигла отметки в 20 миллионов игроков перед выходом сиквела
Появилась новая информация о популярности Death Stranding — игра преодолела рубеж в 20 миллионов игроков на всех платформах перед релизом продолжения

Kojima Productions объявила о достижении — игра Death Stranding преодолела отметку в 20 миллионов игроков на всех платформах. Этот результат был достигнут спустя почти пять лет после первоначального релиза и за несколько месяцев до выхода продолжения Death Stranding 2: On the Beach, которое запланировано на 26 июня 2024 года для PlayStation 5.  
Оригинальная Death Stranding, выпущенная в конце 2019 года для PlayStation 4, а затем и для других платформ, включая PC, Xbox и даже iOS, предлагала игрокам уникальный опыт. В роли Сэма Портера Бриджеса они путешествовали по постапокалиптической версии США, восстанавливая связи между изолированными поселениями. Позже вышла улучшенная версия Director's Cut с дополнительным контентом и улучшенными боевыми механиками.  

Успех первой части создает хорошие предпосылки для сиквела. Death Stranding 2: On the Beach обещает расширить оригинальную концепцию, добавив новых загадочных персонажей, среди которых особенно выделяется Нил в исполнении итальянского актера Луки Маринелли. Внешнее сходство этого персонажа с Солид Снейком уже вызвало множество спекуляций среди фанатов.  

Теперь осталось дождаться, сможет ли сиквел повторить или даже превзойти успех оригинала. Полные подробности о Death Stranding 2: On the Beach станут известны ближе к дате релиза.  

#death stranding
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