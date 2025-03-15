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ddr22
CrossOver 25 позволяет запускать игры Windows на macOS
CrossOver 25 делает возможным запуск тысяч игр Windows на macOS благодаря улучшениям и новому интерфейсу

CrossOver 25 — это программное обеспечение, позволяющее пользователям macOS запускать игры Windows на своих компьютерах. Это особенно важно для геймеров, поскольку многие AAA-игры до сих пор доступны только на операционной системе от Microsoft. CrossOver 25, будучи основанным на открытом программном обеспечении Wine, упрощает процесс запуска игр без необходимости в специальных знаниях. Пользователи смогут открывать свою библиотеку игр и запускать более 20,800 официально поддерживаемых игр и приложений.
Последняя версия CrossOver предлагает более 5,000 улучшений. Среди заметных обновлений — более быстрая загрузка Windows-версии Steam, а также официальная поддержка таких платформ, как Epic Games Store и GOG Galaxy. CrossOver теперь автоматически подбирает оптимальные настройки для запуска игр.
Важным моментом является то, что теперь поддерживаются такие новинки, как Red Dead Redemption 2, Dragon's Dogma 2, The Last of Us Part I и Age of Wonders 4, даже на компьютерах с ARM-чипами.

Цены на CrossOver 25 начинаются от 74 долларов за лицензию, которая включает в себя 12 месяцев обновлений. Для геймеров, желающих получать обновления на протяжении всей жизни, существует вариант CrossOver Life за 494 долларов.

#crossover 25
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