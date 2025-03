Ранее предполагалось, что Galaxy S25 Edge будет стоить так же, как Galaxy S25 Plus, который в настоящее время продается на Amazon за 899,99 долларов или 999,99 долларов в США.

Samsung Galaxy S25 Edge, новая модель флагмана компании, может оказаться дороже, чем ожидалось ранее. Несмотря на слухи о том, что цена устройства будет comparable с Galaxy S25 Plus, по последним данным, ситуация изменилась. Внутренние источники сообщают, что окончательная цена Galaxy S25 Edge была определена, и устройство будет представлено на выставке MWC 2025 в Барселоне в следующем месяце. Ранее предполагалось, что Galaxy S25 Edge будет стоить так же, как Galaxy S25 Plus, который в настоящее время продается на Amazon за 899,99 долларов или 999,99 долларов в США. Однако, по информации FN News, стоимость Galaxy S25 Edge стартует от 1500000 корейских вон (~$1030) за модель с 256 ГБ встроенной памяти. Для сравнения, самая дешевая версия Galaxy S25 Plus оценивается в 1272000 корейских вон (~$873) за такой же объем памяти. Более того, версия с 512 ГБ памяти у S25 Plus стоит 1406000 корейских вон (~$965), тогда как S25 Edge с той же памятью будет стоить 1630000 корейских вон (~$1119).



Это означает, что цена на Galaxy S25 Edge может оказаться на 16%-18% выше, чем сообщал Ice Universe. Следует отметить, что Galaxy S25 Edge разместится между моделями Plus и Ultra в новой линейке Galaxy S. Сообщается, что толщина корпуса S25 Edge составит всего 5,85 мм, при этом модель будет оснащена батареей на 4000 мАч и не будет иметь телеобъектива, чтобы сохранить свой ультра-тонкий дизайн. Этот шаг демонстрирует стремление Samsung к созданию стильных и функциональных устройств, хотя при этом поднимает вопросы о производительности камеры.