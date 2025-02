Игра является ролевой игрой на основе популярной фэнтези-франшизы Джорджа Р.Р. Мартина.

Корейская компания Netmarble выпустила демо-версию игры Game of Thrones: Kingsroad для ПК, основанной на популярной фэнтезийной франшизе Джорджа Р.Р. Мартина. Демо-версия доступна для бесплатной загрузки в рамках Steam Next Fest. Игроки могут исследовать Северные земли и Винтерфелл, прежде чем отправиться в гигантское королевство Вестероса в полной версии игры.

Требования для PC-версии игры, указанные на странице Steam, включают операционную систему Windows 10 (64-bit), процессор Intel Core i5-2500K или AMD FX-8350, 16 ГБ оперативной памяти, графический процессор NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ, DirectX 12, подключение к Интернету и 60 ГБ свободного места на диске. Для оптимальной производительности рекомендуется наличие твердотельного накопителя.



Рекомендуемая конфигурация включает операционную систему Windows 10 (64-bit), процессор Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500, 32 ГБ оперативной памяти, графический процессор GeForce RTX 2070 8 ГБ или AMD Radeon RX 5700 XT, DirectX 12, подключение к Интернету и 60 ГБ свободного места на диске.



Полная версия игры Game of Thrones: Kingsroad ожидается во втором квартале 2025 года.