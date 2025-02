Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam, с релизом запланированным на 10 апреля

Издатель Devolver Digital и разработчик Croteam объявили о выходе "радикально переработанного пробуждения" игры The Talos Principle под названием The Talos Principle: Reawakened. Дата релиза назначена на 10 апреля, а игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через платформу Steam. Для пользователей ПК уже доступна демоверсия игры в рамках Steam Next Fest.

Также был выпущен релизный трейлер, демонстрирующий некоторые редакторы головоломок и новые окружения, доступные в игре. The Talos Principle: Reawakened - это "ремастер плюс" на движке Unreal Engine 5 и предлагает игрокам улучшенный сюжет в более детализированном и улучшенном графическом исполнении.



В дополнение к новому визуальному опыту, игра также включает расширение "Дорога в Геенну" с новой главой под названием "В начале". Это дополнение предлагает игрокам новые вызовы и возможности для экспериментов.



The Talos Principle: Reawakened - это уникальное сочетание головоломок и философии, в которой игроки исследуют симуляцию мира и решают сложные задачи, раскрывая тайны истины. Ремастер позволяет пройти этот захватывающий опыт в новом свете, с улучшенными текстурами, освещением и дизайном окружающей среды.