Дата выхода пока неизвестна, но ожидается, что это произойдет в этом году на платформе Steam.

Разработчик популярной игры Among Us, Innersloth, анонсировал выход новой 3D-версии игры под названием Among Us 3D. Игра появится на ПК в Steam в течение этого года. Также было объявлено, что в ближайшие месяцы VR-версия игры Among Us VR будет ребрендирована в Among Us 3D. Ребрендинг включает изменение логотипа и названия на титульном экране. Важно отметить, что Among Us VR и Among Us 3D будут поддерживать кросс-игру между игроками на ПК и VR на различных платформах, включая Meta Quest 3S, Steam VR, PlayStation VR 2 и PICO.

Помимо этого анонса, Innersloth представил тизер-трейлер новой версии игры. В Among Us 3D будут внесены новые обновления, такие как новые стили и косметика для персонажей, внутриигровая валюта Stardust, новые события с ограниченным временем и новый игровой режим.

Для тех, кто не может дождаться выхода игры, будет доступна демоверсия в рамках мероприятия Steam Next Fest. Однако следует отметить, что демоверсия не будет включать все функции и режимы, которые будут доступны в окончательной версии, включая кросс-платформенную игру. Кроме того, демоверсия будет доступна только для игроков от 16 лет и старше. Дата проведения мероприятия Steam Next Fest состоится с 24 февраля по 3 марта 2025 года.