Компания Thunderful объявила, что игра Lost in Random: The Eternal Die будет выпущена в летом 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC. Эта игра является продолжением игры Lost in Random, которая вышла в 2021 году и была впечатляющей готической приключенческой экшен-игрой, вдохновленной сказками.

Пользователи ПК уже могут опробовать публичную демоверсию игры, которая доступна в Steam, а вот на Xbox демоверсия станет доступна с завтрашнего дня. Пока неизвестно, появится ли демоверсия и на PlayStation 5 или Nintendo Switch.

Сюжет игры Lost in Random: The Eternal Die рассказывает о Королеве по имени Александра, которая вместе со своей спутницей Фортуной была заключена в тюрьму Черной Смерти рыцарем Маре. Игрокам предстоит исследовать случайно генерируемые локации и пройти через пешки и гигантские настольные игры. В процессе исследования можно будет получить сокровища, улучшающие шансы в сражении с мучителем Александры.

Игра Lost in Random: The Eternal Die сочетает элементы roguelike, предлагая случайно генерируемый перчаточный меч и возможность комбинирования более 100 реликвий на основе карт, создавая разрушительную синергию. Игроки смогут выбрать одно из четырех уникальных оружий и исследовать четыре случайно генерируемых мира, каждый из которых предлагает уникальные секреты и испытания.