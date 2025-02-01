Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Maxis и EA скоро переиздадут The Sims 1 и The Sims 2
В честь 25-летия серии игр-симуляторов The Sims, на официальной странице игры было опубликовано расписание мероприятий, исключительно посвященных этому событию.

Maxis и EA, по слухам, планируют переиздать две из самых популярных компьютерных игр всех времен и народов - The Sims 1 и The Sims 2. В рамках празднования 25-летия серии игр-симуляторов жизни The Sims, на официальной странице X было опубликовано расписание мероприятий, посвященных этому событию. Источник, знакомый с вопросом, утверждает, что оба переиздания выйдут к концу месяца и будут включать многочисленные пакеты расширений.
В то время как The Sims 4 доступна уже более десяти лет, ранние игры франшизы сегодня сложно достать и поиграть. The Sims была выпущена только на диске, а The Sims 2 ушла в оффлайн в 2014 году. Поэтому переиздание этих двух игр станет истинным триумфом для фанатов.

Переиздание The Sims 1 и The Sims 2 даст возможность игрокам погрузиться в уникальный игровой мир, где они могут создавать своих виртуальных персонажей, строить им дома, осваивать профессии и общаться с другими симами. Помимо этого, в играх присутствуют множество расширений, которые добавляют новые возможности и объекты.

#maxis
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
21
СМИ: Власти Сирии запросили у России компенсацию для «восстановления доверия»
21
Утечка сообщает о превосходстве в производительности AMD Radeon RX 9070 XT над GeForce RTX 4080
25
В сеть утекли фотографии прототипа Sony Xperia XA2
+
Рядом с побережьем Сочи появится первый в РФ насыпной остров
11
Спутник Юпитера продемонстрировал мощнейшее в Солнечной системе извержение вулкана
+
В США разрабатывается закон о блокировке пиратских сайтов по всему миру через DNS-провайдеров
5
DeepSeek допустила утечку данных пользователей
3
DLSS Swapper получил значительное обновление, теперь в нем есть возможность замены FSR 3.1 и XeSS
3
GTA 6 будет работать только при 30 FPS на консолях, а новую GTA Online разработчики продадут нам отдельно
+
NVIDIA обновила драйвера и ПО: DLSS 4 Override, генерация кадров на уровне драйвера и CUDA 12.8
2
Автономность Galaxy S25 Ultra оказалась заметно выше прошлогоднего Galaxy S24 Ultra
1
Альтернативный файловый менеджер Files для Windows 10 и 11 получил новый интерфейс и доработанную систему тегов
2
Золотодобывающий карьер в Красноярском крае попал в Книгу рекордов
+
Casio представила часы G-Shock DWE-5600JB-1A9, созданные в сотрудничестве с Джеем Бальвином
1
Саудовская Аравия приступила к строительству в пустыне лежащего небоскрёба длиной 170 км
1
Ученые создали алгоритм, увеличивающий производительность графических процессоров Nvidia в 800 раз
11
Samsung Galaxy A56 получил ряд общих с Galaxy S25 Ultra характеристик
+
GTA 6 будет работать на консолях текущего поколения в 30 FPS
+
США прекратят поставлять в сектор Газа в качестве гуманитарной помощи средства контрацепции
1

Популярные статьи

Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
97
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
17
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
44
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
2
Кратко о ChromeOS в 2025 году - самая недооцененная операционная система
5
GeForce RTX 5080 приехала в РФ на день позднее мировой премьеры - смотрим цены и делаем выводы
129
ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
2
Перспективы развития ветряной электрогенерации в РФ и 10 самых крупных ВЭС Росии
4
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
22

Сейчас обсуждают

Yвесёделерчuk
04:14
В 2025 году ИНЭУМ планирует поставить до 500 контроллеров предприятиям ТЭК. микросхемы выпускаются по 100-400 30см подложек с одного конвейера в час. 500 это они освоили от $10000 до 50000 если микрос...
Стартовало серийное производство контроллеров «ПЛК-Эльбрус» на базе процессоров «Эльбрус-2С3» для объектов критической инфраструктуры
eai
04:02
Чем ближе 9070 будет к 5080 по производительности и чем дешевле по цене - тем лучше для конкуренции. Но цена в 600$ - конечно крайне сомнительна. Предполагаю что будет как минимум 800.
AMD Radeon RX 9070 XT составит достойную конкуренцию NVIDIA RTX 5080 в играх в 4K
Golosrazuma
03:26
Целых семь миллиардов на одну статью расхода, когда у нас целых семь друзей могли бы на эти деньги жить припеваючи. Вот ведь дикари, гамбургеров накушались своих до мозговой атрофии...
США инвестируют $7 млрд в разработку двигателя для истребителей 6-го поколения
Golosrazuma
03:23
Пфф, подумаешь, у нас всего-то ржавые миги из времён молодости группы ласковый май, какое там шестое поколение. Разворуют и накрутят ценник вот у них вот там, вот "у нас" такого нет, у нас-то все хор...
США инвестируют $7 млрд в разработку двигателя для истребителей 6-го поколения
AntonHT
03:23
Более глупой затеи и представить сложно, в стране с самой большой площадью, причем реально гигантской, еще строить острова???, вам земли мало???, или деньги девать некуда???, отправляйте мне, я знаю к...
Антарктида поднимается над уровнем моря со скоростью до 4 см в год
xxToaDxx
03:15
Индиана с лучами просто шедеврален и с dlss4 на 4080 в 4к гоняю со 100фпс. Все норм с ФПС.
Утечка сообщает о превосходстве в производительности AMD Radeon RX 9070 XT над GeForce RTX 4080
xxToaDxx
03:13
Кому они нужны без dlss?
Утечка сообщает о превосходстве в производительности AMD Radeon RX 9070 XT над GeForce RTX 4080
Михаил Волынцев
01:40
Да не важно, что тебя вдохновляет. Но всё из стекла ни обогрева, ни охладить не получится, так что это просто фотка левая
Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
Михаил Волынцев
01:39
Ну передаётся, и шут с ним. Хотят на мою голую задницу смотреть, и слушать пержёж - да на здоровье
Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
Роман Косяков
01:15
Как он зимой от солнечных панелей будет отапливаться? А летом кондей нужно. Воду горячую греть тоже от солнечных панелей электричеством?
Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем