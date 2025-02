В честь 25-летия серии игр-симуляторов The Sims, на официальной странице игры было опубликовано расписание мероприятий, исключительно посвященных этому событию.

Maxis и EA, по слухам, планируют переиздать две из самых популярных компьютерных игр всех времен и народов - The Sims 1 и The Sims 2. В рамках празднования 25-летия серии игр-симуляторов жизни The Sims, на официальной странице X было опубликовано расписание мероприятий, посвященных этому событию. Источник, знакомый с вопросом, утверждает, что оба переиздания выйдут к концу месяца и будут включать многочисленные пакеты расширений.

В то время как The Sims 4 доступна уже более десяти лет, ранние игры франшизы сегодня сложно достать и поиграть. The Sims была выпущена только на диске, а The Sims 2 ушла в оффлайн в 2014 году. Поэтому переиздание этих двух игр станет истинным триумфом для фанатов.



Переиздание The Sims 1 и The Sims 2 даст возможность игрокам погрузиться в уникальный игровой мир, где они могут создавать своих виртуальных персонажей, строить им дома, осваивать профессии и общаться с другими симами. Помимо этого, в играх присутствуют множество расширений, которые добавляют новые возможности и объекты.