Игра будет основана на правилах Dungeons and Dragons SRD 5.1, но будет иметь собственный игровой мир.

Французская студия Tactical Adventures на шоу The Game Awards 2024 объявила о разработке Solasta II, сиквела популярной cRPG Solasta: Crown of the Magister, вышедшей в 2021 году. Как и первая часть игры, Solasta II основана на правилах Dungeons and Dragons SRD 5.1, однако сиквел будет происходить в новом игровом мире. Действие игры будет разворачиваться спустя десятилетия после событий оригинала и дополнения Palace of Ice. Главные герои сиквела отправятся на континент Неокос, который был захвачен злодейкой по имени Шэдвин. Главную роль в игре озвучит Амелия Тайлер, которая уже работала над Baldur's Gate III и Hades II.

Команда разработчиков обещает значительное улучшение качества Solasta II по сравнению с первой частью. Игра будет работать на движке Unreal Engine 5 и получит более реалистичную графику и визуальные эффекты. В дебютном трейлере уже можно увидеть некоторые из этих улучшений.

Что касается геймплея, то Solasta II сохранит основные черты оригинала. Игрокам будет предоставлена группа из четырех персонажей, которых можно будет настраивать в отношении их навыков и способностей. Важно отметить, что вторая часть будет полностью озвучена, что добавит глубину персонажам и игровому миру. Кроме того, разработчики планируют добавить кооперативный онлайн режим на этапе раннего доступа.