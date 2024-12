Ryu Ga Gotoku Studio становится одной из самых продуктивных студий, так как они ведут разработку нескольких проектов.

Студия разработчиков игр Ryu Ga Gotoku Studio, известная своей серией игр Like a Dragon, анонсировала два новых проекта: Virtua Fighter и Project Century. Во время церемонии The Game Awards был показан краткий трейлер, подтверждающий разработку новой части игры Virtua Fighter - популярного файтинга от SEGA. Несмотря на отсутствие подробностей в трейлере, дополнительная информация о игре будет представлена во время специальной трансляции VF Direct.

Одновременно с анонсом Virtua Fighter, студия Ryu Ga Gotoku представила проект под названием Project Century. По трейлеру, проект носит не совсем понятный характер, но обещает быть интригующим и ждет своих поклонников. Однако более детальная информация о проекте пока недоступна.

Ryu Ga Gotoku Studio показывает себя как очень продуктивная компания по разработке игр. В феврале этого года они представят игру Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, продолжение популярной серии с Горо Мадзимой в главной роли. Это уже вторая игра студии за последние год-полтора, после выхода успешной Like a Dragon: Infinite Wealth.