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ddr22
Студия Ryu Ga Gotoku анонсировала два новых проекта: Project Century и новую часть Virtua Fighter
Ryu Ga Gotoku Studio становится одной из самых продуктивных студий, так как они ведут разработку нескольких проектов.

Студия разработчиков игр Ryu Ga Gotoku Studio, известная своей серией игр Like a Dragon, анонсировала два новых проекта: Virtua Fighter и Project Century. Во время церемонии The Game Awards был показан краткий трейлер, подтверждающий разработку новой части игры Virtua Fighter - популярного файтинга от SEGA. Несмотря на отсутствие подробностей в трейлере, дополнительная информация о игре будет представлена во время специальной трансляции VF Direct.

Одновременно с анонсом Virtua Fighter, студия Ryu Ga Gotoku представила проект под названием Project Century. По трейлеру, проект носит не совсем понятный характер, но обещает быть интригующим и ждет своих поклонников. Однако более детальная информация о проекте пока недоступна.

Ryu Ga Gotoku Studio показывает себя как очень продуктивная компания по разработке игр. В феврале этого года они представят игру Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, продолжение популярной серии с Горо Мадзимой в главной роли. Это уже вторая игра студии за последние год-полтора, после выхода успешной Like a Dragon: Infinite Wealth.

#project century
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