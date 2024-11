DLC для игры Elden Ring с названием Shadow of the Erdtree была номинирована в категории "Игра года" на церемонии The Game Awards 2024.

На ежегодной церемонии The Game Awards 2024 номинированная в категории "Игра года" игра Elden Ring: Shadow of the Erdtree стала главным сюрпризом. Несмотря на то, что Shadow of the Erdtree является только дополнением к игре Elden Ring, она получила признание и внимание жюри. Организаторы мероприятия пояснили свою позицию по этому вопросу и сообщили, что к номинации допускаются также всевозможные расширения, DLC и ремейки, при условии, что они отличаются новизной контента и соотношением цены и качества.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, созданный студией FromSoftware, является огромным DLC, предлагающим более 50 часов игрового контента. Это совсем необычный случай, но игра всегда должна быть оценена по достоинству, независимо от ее формата или статуса. Пока что большинство считают Elden Ring: Shadow of the Erdtree очевидным фаворитом премии, но конкуренция довольно сильная.



Среди других номинантов в категории "Игра года" на The Game Awards 2024 такие проекты, как "ReFantazio" от Atlus, "Black Myth: Wukong" от Game Science, "Final Fantasy VII Rebirth" от Square Enix, "Astro Bot" от Team Asobi и "PlayStac".