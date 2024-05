Apple заменит существующий цвет "синий титан" на новый цвет "розовый титан" для моделей iPhone 16 Pro.

Apple планирует выпустить серию iPhone 16 в сентябре 2024 года, в которой будет предложено два новых цвета. Хотя дизайн устройства не будет сильно меняться, по последним утечкам, iPhone 16 будет доступен в двух дополнительных цветах по сравнению с предыдущей линейкой iPhone 15.

Ожидается, что iPhone 16 Pro и Pro Max будут предлагаться в черном, белом, серебристом, натуральном (сером) и розовом титановых вариантах цветов, в то время как очень популярный синий титан больше не будет предлагаться и заменится розовым.

Что касается моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus, то ожидается, что они будут доступны в черном, зеленом, розовом, синем и белом цветах. Варианты цветов для iPhone 15 и iPhone 15 Plus также будут доступны для iPhone 16 и iPhone 16 Plus, за исключением замены желтого цвета на белый.

Помимо изменений в цветовой гамме, слухи говорят о возможном переименовании некоторых цветов для iPhone 16, аналогично тому, что было сделано для iPhone 13. Однако пока нет точной информации об этом.

Хотя не ожидается крупных изменений во внешнем виде iPhone 16, есть отчеты о появлении новой кнопки Capture, которую показывают первые визуализации. Кроме того, некоторые предыдущие отчеты указывают на вертикальное расположение камеры в не-Pro версиях iPhone 16.