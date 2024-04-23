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Компания Nothing, которая известна своими продуктами с превосходным сочетанием цены и качества, готовится выпустить новое устройство - Nothing Phone 3. В настоящее время недостаточно информации о телефоне, однако было замечено устройство, вероятно являющееся Nothing Phone 3. Это устройство отличается от ранее выпущенной версии - Nothing Phone 2a, что говорит о том, что компания представит еще одну модель.
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Неясно, будет ли Nothing Phone 3 полноценным флагманским устройством. В Nothing Phone 2 использовался процессор Snapdragon 8+ Gen 1, и новый телефон может быть оснащен Snapdragon 8 Gen 2, вместо последней версии, доступной в других флагманских устройствах.
Пока точная дата выпуска Nothing Phone 3 не подтверждена, придется ждать, пока устройство не появится в утечках и рендерах. Однако можно быть уверенным, что этот телефон будет сохранять общий дизайн, характерный для продуктов компании Nothing.