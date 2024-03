Согласно информации от Windows Central, сделка между ними уже состоялась

Компания Toys for Bob, разработчик популярных игр, недавно стала независимой от Activision и Microsoft. Однако несмотря на это, студия все равно рассматривает возможность сотрудничества с Microsoft для своей следующей игры. Согласно информации от Windows Central, сделка между ними уже состоялась. Источники сообщают, что Мэтт Бути, президент по игровому контенту и студиям в Microsoft, подтвердил заключение соглашения. Microsoft также заявляет, что это их способ избежать закрытия студий, и это не первый раз, когда они принимают такие меры.

реклама

Что касается будущих планов Toys for Bob, Мэтт Бути намекнул, что они будут делать нечто схожее с тем, чем славилась студия. В основном, разработчик создавал платформенные игры, ориентированные на молодую аудиторию. Их список игр включает такие известные проекты, как "Disney's 102 Dalmatians: Puppies to the Rescue", "Madagascar", "Skylanders: Spyro's Adventure", "Crash Bandicoot N. Sane Trilogy" и другие. В прошлом Toys for Bob сотрудничала с Activision над проектами, такими как "Call of Duty Warzone", "Modern Warfare II" и "Modern Warfare III", но теперь они снова независимы.





Остается интересным, решат ли они создать новую интеллектуальную собственность или продолжат работу над своими известными франшизами, такими как "Spyro" или "Crash". Это замечательная новость для поклонников игр Toys for Bob, так как они снова смогут сосредоточиться на разработке игр, которые известны своей качественной графикой и весельем для всех возрастов.