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ddr22
Версия Sea of Thieves для PS5 в настоящее время является самым продаваемым предзаказом в PS Storee
Бывший эксклюзив для Xbox стал доступен для предварительного заказа на консоли Sony несколько дней назад

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Предстоящая PS5-версия Sea of Thieves в настоящее время является самым продаваемым предзаказом в американских и европейских магазинах PlayStation.

Бывший эксклюзив для Xbox стал доступен для предварительного заказа на консоли Sony несколько дней назад, и как заметил аналитик индустрии Бенджи Сэйлс, пиратский экшен от Rare уже возглавил чарты предварительных заказов в США. Игра от Rare опережает по количеству предварительных заказов другие популярные франшизы, включая MLB The Show 24 от Sony, Dragon's Dogma 2 и Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Хотя Бенджи упомянул только американские магазины PlayStation Store, игра также возглавляет чарты предварительных заказов во Франции, Германии и даже Великобритании. В Испании игра занимает третье место в списке самых продаваемых предзаказов.

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"Мы рады сообщить, что Sea of Thieves теперь доступна для предварительного заказа на PlayStation 5, а три новых издания появились в PlayStationStore уже сегодня", - написала Rare несколько дней назад. "Теперь у будущих корсаров есть возможность предзаказать в PlayStation Store стандартное издание игры, Deluxe Edition или Premium Edition, которые предлагают множество преимуществ и бонусов".

Те, кто оформит предварительный заказ на PS5, получат доступ к эксклюзивным косметическим предметам, включая Ruby Viper Cutlass, Pistol, Blunderbuss и Eye of Reach, а также питомца Scarlet Storm Parakeet и наряды Kraken и Sea Dog, в которые его можно одеть.

Sea of Thieves, выпущенная в 2018 году для Xbox и PC, теперь выходит на консолях PS5 30 апреля, после того как Microsoft подтвердила, что некоторые старые эксклюзивы для консолей Xbox выходят на конкурирующих консолях. Игра будет предлагать полную поддержку кроссплея с другими платформами на консоли Sony.


#sea of thieves
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