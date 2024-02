Графические процессоры Moore Threads S80 и S70 получили 100-процентный прирост производительности благодаря обновлению драйверов

Дискретные графические процессоры Moore Threads S80 и S70 удвоили свою игровую производительность благодаря последнему обновлению драйверов, которое, похоже, перестраивает программную часть графического конвейера.

Новая версия драйвера 240.90 от Moore Threads была протестирована китайским технологическим изданием EJ Hardware и показала более чем 100-процентный прирост производительности в синтетических бенчмарках, таких как 3DMark Fire Strike, и удвоенный прирост в таких играх, как "Call of Duty: Modern Warfare 3", "League of Legends", "Crossfire", "Risk of Rain 2" и "DOTA 2".

В "Genshin Impact" влияние на производительность было не слишком выраженным. В DOTA 2 старый драйвер 230.11, из-за которого S80 проваливал тест, демонстрирует впечатляющий 100-процентный прирост по сравнению со старыми драйверами. С начальными драйверами Moore Threads S80 была протестирована как сопоставимая с GeForce GTX 1050. Стопроцентный прирост производительности должен изменить его положение на рынке.