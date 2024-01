Цель расследования - понять влияние этих отношений на конкурентную среду

Федеральная торговая комиссия США выдала предписания компаниям Alphabet, Inc, Amazon.com, Inc, Anthropic PBC, Microsoft Corp. и OpenAI, Inc, требуя информацию о недавних инвестициях и партнерствах в области генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и облачных услуг.

Цель расследования - понять влияние этих отношений на конкурентную среду. Председатель FTC Лина М. Хан подчеркнула необходимость защиты возможностей новых технологий от тактики, которая может ограничить инновации и нарушить честную конкуренцию. Распоряжения были выданы на основании раздела 6(b) Закона о ФТК, который позволяет Комиссии проводить исследования и глубже понять рыночные тенденции и деловую практику.

FTC ищет информацию о конкретных инвестициях и партнерствах, их последствиях, влиянии на конкуренцию и конкурентов, а также о конкуренции за исходные данные и ресурсы ИИ. Компании должны предоставить запрошенную информацию в течение 45 дней. FTC работает над развитием конкуренции, защитой и просвещением потребителей.