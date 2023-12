Компания ASUS представила ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus - первый Chromebook с новым процессором Intel Core Ultra 7

Компания ASUS представила новый Chromebook - ExpertBook CX54 Chromebook Plus. Он оснащен новым процессором Intel Core Ultra 7, что улучшает его производительность как для бизнеса, так и для персонального использования. Это первый Chromebook серии Expert от ASUS. Устройство имеет мощность, скорость и память в два раза больше, чем у других устройств, а также высококачественную камеру и дисплей, что позволяет работать с максимальной эффективностью. Благодаря функциям искусственного интеллекта Google, ExpertBook CX54 Chromebook Plus обладает улучшенной четкостью и освещением, а также устраняет шумы и размывает фон при видеозвонках. Устройство помогает управлять современным персоналом, поддерживает творческий потенциал и позволяет работать в автономном режиме из любого места. Он также обладает высокой производительностью благодаря процессору Intel Core Ultra 7, большой памяти и скорости хранения, а также быстрым соединениям WiFi 6E. ExpertBook CX54 Chromebook Plus имеет стильный и экологичный дизайн, тонкий и легкий корпус, а также высококачественный сенсорный дисплей и камеру. Устройство также обладает высокой устойчивостью и безопасностью данных.