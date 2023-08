Lords of the Fallen — компьютерная игра в жанре RPG, разработанная немецкой компанией Deck13

Lords of the Fallen была одной из первых игр в жанре Souls, выпущенных не студией FromSoftware, но в 2014 году игра, к сожалению, получила неоднозначные отзывы. Тем не менее уже через несколько недель в продажу поступит продолжение игры, также получившее название Lords of the Fallen. Спустя почти десять лет после выхода первой игры долгожданное продолжение стало золотым.

Объявив об этом на сайте Steam, команда Hexworks сообщила о новой вехе: "Приветствую вас, лампоносцы. Мы несем радостную весть - игра Lords of the Fallen официально стала золотой". HEXWORKS с нетерпением ждет вашего путешествия в земли Mournstead, которое состоится 13 октября".

Они продолжили: "Чтобы отметить это знаменательное событие, на следующей неделе мы откроем HEXWORKS Dev Journals, где постараемся ответить на ваши насущные вопросы по Lords of the Fallen. In Light, We Walk".

Для непосвященных "золотой статус" означает, что мастер-диск Lords of the Fallen передан издателю игры: CI Games. После отправки золотого мастера диски могут быть отпечатаны с доработанным программным обеспечением, а в цифровые магазины может быть загружена версия 1.0 игры, готовая к выпуску. Это процесс, через который проходит каждая разрабатываемая игра, и означает, что (если не считать патчей после запуска) Lords of the Fallen завершена и готова к прохождению.