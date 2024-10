Пока неясно, будут ли смартфоны на базе HarmonyOS Next запускать приложения для Android

Ещё не так давно казалось, что наша планета будет в едином порыве развивать умные технологии, наполняя жизнь каждого человека новыми возможностям. Как выяснилось, американцы не готовы делиться ни с кем технологиями и готовы преследовать конкурентов без оглядки на возможные риски. Сегодня мы становимся свидетелями того, как мир разделяется на несколько лагерей, а значит уже совсем скоро влияние крупных американских корпораций станет значительно менее заметным. Ограничения не прошли незаметно для экономики США, но в данном случае речь об экзистенциальной угрозе, поэтому Вашингтон продолжит давить на союзников и оппонентов по обе стороны океана.

Особенно активным давление стало на Китай, где после введения санкций задумались о собственной полупроводниковой промышленности. Когда Поднебесная догонит США, сказать трудно, но первые шаги в этом направлении внушают скромный оптимизм. Особенно интересны достижения Huawei. Эта компания стала одной из первых, столкнувшихся с массовыми санкциями со стороны Белого дома, поэтому имеет большой опыт выживания в суровых условиях. Особенно тяжёлым удар был по производству смартфонов, а в результате китайцы даже перешли на собственную операционную систему. Несмотря на все заверения HarmonyOS так и не стала независимой, поскольку полагается на свободно распространяемую версию Android. Что же, пришло время китайской мобильной ОС отправиться в свободное плаванье, о чём сегодня стало известно во время презентации HarmonyOS Next. На самом деле инсайдеры и раньше писали, что Huawei полностью откажется от использования американского кода, но только теперь информация носит официальный характер. Давайте ознакомимся с изменениями новой ОС, на которые обращают внимание представители китайской компании.

Одной из главных фишек HarmonyOS Next стала концепция «Pure HarmonyOS», определяющая переход к новому дизайну, делающему систему эстетичной и интуитивной. Huawei сделала акцент на визуальной привлекательности и плавности анимации. Интерфейс буквально оживает благодаря динамическим эффектам и множеству интересных технологий. По словам главного дизайнера компании, интерфейс основан на шести элементах: свете, движении, цвете, силе, времени и пространстве. Всё это вместе создаёт ощущение целостности и глубокого погружения в цифровую среду. Экран блокировки теперь выглядит почти живым и способен менять визуальный стиль в зависимости от погоды, времени суток и окружающего освещения, создавая эффект кинематографической атмосферы. Радуют глаз динамические обои, способные адаптироваться к стилю и предпочтениям конечного пользователя. Отмечается, что каждая деталь интерфейса сделана для того, чтобы взаимодействие с устройством стало максимально комфортным и органичным.

Особое внимание в HarmonyOS Next уделено вопросам безопасности данных. Новая архитектура под названием «Star Shield» ставит защиту конфиденциальности на первое место. Huawei значительно ужесточила контроль над разрешениями приложений и ввела механизмы, которые не позволяют данным покидать устройство без ведома владельца. Это значит, что пользователь может быть уверен: его данные остаются в безопасности. Также система предложила зашифрованный обмен данными между устройствами, что позволяет пользователям защищать свои файлы и ограничивать доступ к ним. Более того, HarmonyOS Next сокращает количество всплывающих окон с запросами разрешений на 76% по сравнению с iOS, что делает взаимодействие с приложениями гораздо менее навязчивым и комфортным. Huawei также улучшила прозрачность системы: пользователи смогут видеть детальные журналы доступа, что позволит отслеживать, как и когда используются данные, и какие приложения ведут себя подозрительно.

Обновлённый помощник XiaoYi, который работает на базе мощной AI-модели Pangu, стал ещё более функциональным. Это не только голосовой помощник, но и полноценный цифровой ассистент, который поддерживает голосовые команды, жесты и навигационные ярлыки. Он может выполнять сложные задачи, такие как редактирование изображений, написание текстов и многое другое. Доступна функция мгновенной обработки файлов, а благодаря множеству жестов взаимодействие с системой станет ещё более простым. Во время презентации сообщалось, что HarmonyOS Next не только красива и безопасна, но и обладает высокой производительностью. Huawei улучшила систему за счёт программной среды, которая делает взаимодействие между устройствами ещё более удобным. Теперь можно легко обмениваться файлами в галерее, синхронизировать буфер обмена между устройствами, транслировать видео и использовать функцию Tap-to-Share для мгновенного обмена файлами между гаджетами Huawei. Ark Engine, ключевой элемент системы, был доработан для увеличения общей плавности работы и повышения производительности. Графика, мультимедиа и управление памятью работают на новом уровне, обеспечивая 30% повышение плавности интерфейса и добавляя 56 минут к времени работы аккумулятора. Многозадачность тоже стала лучше, поскольку ОС выделяет 1.5 Гб оперативной памяти для параллельных процессов, что значительно ускоряет работу с несколькими приложениями одновременно.

HarmonyOS Next поддерживает уже более 15 000 собственных приложений и сервисов, охватывая 18 различных отраслей. Публичная бета-версия системы уже доступна для ряда устройств, включая Huawei Pura 70 Series, Pocket 2 Series и MatePad Pro 11 дюймов (2024 года выпуска). В ближайшие месяцы список поддерживаемых устройств будет расширен, и к началу 2025 года HarmonyOS Next станет доступной для моделей Mate XT Ultimate Design, Nova Flip и MatePad Air. Презентация прошла громко и очень уверенно, но журналисты так и не получили ответ, будут ли запускаться привычные приложения под Android, либо владельцам смартфонов на базе HarmonyOS Next придётся ждать появления наиболее популярных игр и утилит в ближайшие несколько лет.