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Bublik1
Huawei официально представила мобильную ОС HarmonyOS Next, отказавшись от ядра Android
Пока неясно, будут ли смартфоны на базе HarmonyOS Next запускать приложения для Android

Ещё не так давно казалось, что наша планета будет в едином порыве развивать умные технологии, наполняя жизнь каждого человека новыми возможностям. Как выяснилось, американцы не готовы делиться ни с кем технологиями и готовы преследовать конкурентов без оглядки на возможные риски. Сегодня мы становимся свидетелями того, как мир разделяется на несколько лагерей, а значит уже совсем скоро влияние крупных американских корпораций станет значительно менее заметным. Ограничения не прошли незаметно для экономики США, но в данном случае речь об экзистенциальной угрозе, поэтому Вашингтон продолжит давить на союзников и оппонентов по обе стороны океана.

Особенно активным давление стало на Китай, где после введения санкций задумались о собственной полупроводниковой промышленности. Когда Поднебесная догонит США, сказать трудно, но первые шаги в этом направлении внушают скромный оптимизм. Особенно интересны достижения Huawei. Эта компания стала одной из первых, столкнувшихся с массовыми санкциями со стороны Белого дома, поэтому имеет большой опыт выживания в суровых условиях. Особенно тяжёлым удар был по производству смартфонов, а в результате китайцы даже перешли на собственную операционную систему. Несмотря на все заверения HarmonyOS так и не стала независимой, поскольку полагается на свободно распространяемую версию Android. Что же, пришло время китайской мобильной ОС отправиться в свободное плаванье, о чём сегодня стало известно во время презентации HarmonyOS Next. На самом деле инсайдеры и раньше писали, что Huawei полностью откажется от использования американского кода, но только теперь информация носит официальный характер. Давайте ознакомимся с изменениями новой ОС, на которые обращают внимание представители китайской компании. 

Одной из главных фишек HarmonyOS Next стала концепция «Pure HarmonyOS», определяющая переход к новому дизайну, делающему систему эстетичной и интуитивной. Huawei сделала акцент на визуальной привлекательности и плавности анимации. Интерфейс буквально оживает благодаря динамическим эффектам и множеству интересных технологий. По словам главного дизайнера компании, интерфейс основан на шести элементах: свете, движении, цвете, силе, времени и пространстве. Всё это вместе создаёт ощущение целостности и глубокого погружения в цифровую среду. Экран блокировки теперь выглядит почти живым и способен менять визуальный стиль в зависимости от погоды, времени суток и окружающего освещения, создавая эффект кинематографической атмосферы. Радуют глаз динамические обои, способные адаптироваться к стилю и предпочтениям конечного пользователя. Отмечается, что каждая деталь интерфейса сделана для того, чтобы взаимодействие с устройством стало максимально комфортным и органичным.

Особое внимание в HarmonyOS Next уделено вопросам безопасности данных. Новая архитектура под названием «Star Shield» ставит защиту конфиденциальности на первое место. Huawei значительно ужесточила контроль над разрешениями приложений и ввела механизмы, которые не позволяют данным покидать устройство без ведома владельца. Это значит, что пользователь может быть уверен: его данные остаются в безопасности. Также система предложила зашифрованный обмен данными между устройствами, что позволяет пользователям защищать свои файлы и ограничивать доступ к ним. Более того, HarmonyOS Next сокращает количество всплывающих окон с запросами разрешений на 76% по сравнению с iOS, что делает взаимодействие с приложениями гораздо менее навязчивым и комфортным. Huawei также улучшила прозрачность системы: пользователи смогут видеть детальные журналы доступа, что позволит отслеживать, как и когда используются данные, и какие приложения ведут себя подозрительно.

Обновлённый помощник XiaoYi, который работает на базе мощной AI-модели Pangu, стал ещё более функциональным. Это не только голосовой помощник, но и полноценный цифровой ассистент, который поддерживает голосовые команды, жесты и навигационные ярлыки. Он может выполнять сложные задачи, такие как редактирование изображений, написание текстов и многое другое. Доступна функция мгновенной обработки файлов, а благодаря множеству жестов взаимодействие с системой станет ещё более простым. Во время презентации сообщалось, что HarmonyOS Next не только красива и безопасна, но и обладает высокой производительностью. Huawei улучшила систему за счёт программной среды, которая делает взаимодействие между устройствами ещё более удобным. Теперь можно легко обмениваться файлами в галерее, синхронизировать буфер обмена между устройствами, транслировать видео и использовать функцию Tap-to-Share для мгновенного обмена файлами между гаджетами Huawei. Ark Engine, ключевой элемент системы, был доработан для увеличения общей плавности работы и повышения производительности. Графика, мультимедиа и управление памятью работают на новом уровне, обеспечивая 30% повышение плавности интерфейса и добавляя 56 минут к времени работы аккумулятора. Многозадачность тоже стала лучше, поскольку ОС выделяет 1.5 Гб оперативной памяти для параллельных процессов, что значительно ускоряет работу с несколькими приложениями одновременно.

HarmonyOS Next поддерживает уже более 15 000 собственных приложений и сервисов, охватывая 18 различных отраслей. Публичная бета-версия системы уже доступна для ряда устройств, включая Huawei Pura 70 Series, Pocket 2 Series и MatePad Pro 11 дюймов (2024 года выпуска). В ближайшие месяцы список поддерживаемых устройств будет расширен, и к началу 2025 года HarmonyOS Next станет доступной для моделей Mate XT Ultimate Design, Nova Flip и MatePad Air. Презентация прошла громко и очень уверенно, но журналисты так и не получили ответ, будут ли запускаться привычные приложения под Android, либо владельцам смартфонов на базе HarmonyOS Next придётся ждать появления наиболее популярных игр и утилит в ближайшие несколько лет. 

#android #huawei #harmonyos next
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