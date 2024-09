Приставка будет стоить 800 евро, но во время анонса заметить значительную прибавку визуальной составляющей так и не удалось

Вчера состоялась одна из главных презентаций этого года. О скором анонсе PlayStation 5 Pro писали многие инсайдеры, а миллионы геймеров ждали от Sony чего-то невероятного. По итогам презентации можно сделать несколько выводов, о которых мы сегодня и поговорим.

Прежде всего нужно понимать, что рекомендованная цена на американском рынке сильно отличается от той, что просят за тот или иной продукт на других рынках. Например, при пересечении английской границы смартфон или игровая приставка переводятся в местную валюту без привязки к курсу. Проще говоря, если обычная PlayStation 5 в США стоит 500 долларов, то в Британии за неё попросят почти 500 фунтов. А между тем при прямом переводе мы получаем 655 долларов, а значит любая электроника на английском рынке ощутимо дороже, чем на американском. Точно то же можно сказать и о материковой Европе. Например, в Германии и Франции на старте продаж за PlayStation 5 просили 500 евро, но в 2022 году Sony заявила о неблагоприятной экономической ситуации и высокой инфляции и подняла стоимость до 550 евро. А между тем американские геймеры продолжили покупать консоль за 500 долларов, поскольку японский производитель опасался антимонопольного комитета США.

Сегодня стоимость дисковой версии PlayStation 5 в Европе снизилась до 520 евро, а во время распродаж можно встретить приставку и дешевле. Ритейлеры стараются избавиться от консоли, поскольку на подходе более скоростная PlayStation 5 Pro. Что же, пока приставка вызывает сильное разочарование и способна порадовать только техническими характеристиками. Представители японской корпорации уверяют, что за счёт аппаратных изменений удалось повысить производительность новинки на 45%. Это будет заметно в ресурсоёмких играх, для которых предусмотрены различные настройки графики. Особенно впечатляюще будет выглядеть трассировка лучей. Якобы, теперь можно добиться более впечатляющей картинки без заметного снижения количества кадров в секунду. Согласно официальным данным, в большинстве случаев заметно 2-кратное сокращение падения фрамрейта, но иногда можно наблюдать и более заметный эффект. Не останется без дела и фирменная технология масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution, которая будет обеспечивать картинку высокого качества без заметного влияния на качество самого изображения. Известно, что все существующие игры PlayStation 5 Pro будет легко тянуть в разрешении 4К с количеством кадров не меньше 60 fps, вот только нечто подобное ранее писали и об обычной версии. Несмотря на это PlayStation 5 использует плавающее разрешение, занимаясь обычным обманом зрения геймеров.

Как будут работать все перечисленные выше особенности новой консоли, нам ещё только предстоит узнать, но пока всё идёт к полному провалу, о чём пишет целый ряд экспертов. Начнём с того, что от Sony действительно ожидали настоящего технического прорыва. В теории приставка получилась быстрой, но доказать это на практике не вышло. По непонятной причине на презентации показали улучшение графики на The Last of Us Part II, а между тем игра вышла ещё на PlayStation 4 и не претендует на звание технологичной новинки. На экранах показали Marvel's Spider-Man 2, сравнивая качество картинки на PlayStation 5 Pro и обычной PlayStation 5. Даже если учитывать, что японцы выбрали наиболее впечатляющие сцены, то сравнение не кажется революционным. Визуально на более мощной консоли картинка кажется лучше, но заметного улучшения не наблюдается. И вот здесь и возникает первая проблема, ведь смысла в покупке PlayStation 5 Pro просто нет. Sony должна была обеспечить приставку играми с впечатляющей картинкой, а вместо этого заявила, что новый продукт будет делать всё то, с чем уже не справляется PlayStation 5.

Играть на PlayStation 5 Pro станет определённо приятнее, но не настолько, чтобы переплачивать за консоль 300 евро. Именно так, были озвучены европейские и американские цены. В США за приставку нужно будет заплатить 700 долларов, тогда как в ЕС она по непонятной причине приедет за 800 евро. Это почти 900 долларов, а значит мы имеем дело с крайне дорогим продуктом, который на целых 400 долларов дороже обычной версии на американском рынке. Эксперты полагают, что инноваций в PlayStation 5 Pro слишком мало, чтобы платить за неё даже 700 долларов, ну а 800 евро – это настоящий перебор. Заказать приставку на европейском рынке можно будет уже 26 сентября, ну а продажи стартуют 7 ноября. В качестве утешительного приза европейская версия идёт с накопителем ёмкостью 2 Тб. Или нет, ведь информации на этот счёт слишком мало. Некоторые эксперты считают стоимость PlayStation 5 Pro оправданной и приводят в пример контроллер DualSense Edge, который продаётся за 200 долларов. Отмечается, что речь идёт о продукте для фанатов, которые готовы платить за незначительные мелочи. Отчасти эксперты правы, вот только PlayStation 5 Pro нацелена на массовую аудиторию, ну а с такой ценой и специфическим подходом к играм надеяться на успех не приходится. Добавим, что новика получит совместимость со всеми играми с консолей PlayStation 4 и PlayStation 5, но ничего другого мы и не ожидали.