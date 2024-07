Новая операционная система будет предназначена для внутреннего рынка настольных компьютеров

Аналитики полагают, что торговая война между США и Китаем будет длиться как минимум 10-15 лет. Только после того, как стороны начнут чувствовать очевидный дискомфорт и проблемы с наполнением бюджета, дело может дойти до переговоров. В настоящее время американские власти не собираются сбавлять обороты, вводя всё новые санкции против китайского полупроводникового сектора. Буквально вчера издания по всему миру писали о том, что Белый дом задумался о переходе к более агрессивной политике в отношении КНР. Якобы, в ближайшее время может стать реальным запрет на экспорт в Китай любых технологий, позволяющих выпускать полупроводниковую продукцию. Ограничения будут обязательными не только для союзников США, но и для тех государств, которые занимают выжидательную позицию. Так, если в том или ином устройстве есть технологии, созданные американцами, то экспорт их в Китай станет возможен только с разрешения дядюшки Сэма. Ну а поскольку практически все современные устройства так или иначе содержат технологии, созданные в США, то придётся запрещать буквально всё.

реклама

На этом фоне нет ничего удивительного в том, что Китай активно наращивает технологическую базу и стремительно переходит на собственные технологии. Доступ к фабрикам Тайваня и Южной Кореи для компаний из КНР закрыт, что не позволяет выпускать продукцию собственной разработки на основе наиболее высокотехнологичных технологических норм. В настоящее время только китайская SMIC освоила 7-нм узел, но для конкуренции с США этого недостаточно. Предполагается, что к концу 2024 в продажу поступит смартфон Huawei, созданный на базе 5-нм процессора, выпущенного на фабриках SMIC, ну а особое внимание уделяется операционным системам. В настоящее время Huawei уже работают на базе собственной операционной системы HarmonyOS. Она частично полагается на Android, но инсайдеры пишут, что совсем скоро появится более новая версия HarmonyOS Next, которая станет настоящей революцией на китайском рынке.

Прежде всего именно в рамках этой ОС состоится отказ от американского программного кода. Неясно, получат ли смартфоны эмулятор, позволяющий запускать приложения, созданные для Android. Ответа на этот вопрос пока нет, но на днях появилась демонстрация работы HarmonyOS Next на базе персонального компьютера. Таким образом операционная система Huawei будет не только доступна на смартфонах, но и на ПК, где способна вытеснить традиционную Windows. Считается, что релиз HarmonyOS Next для ПК состоится к концу 2024 года, а платформа позиционируется в качестве замены американским аналогам. Утечки свидетельствуют о том, что дизайн HarmonyOS Next для ПК вдохновлён MacOS, включая знакомую строку состояния и комбинацию док-панелей сверху и снизу. Кнопки полноэкранного режима, сворачивания и закрытия расположены справа от программ, что напоминает систему светофора MacOS.

Судя по всему, создать нечто уникальное достаточно сложно, поэтому Huawei будет идти по пути наименьшего сопротивления. В операционной системе появятся привычные команды, а расположение управляющих элементов будет таким, чтобы обычные пользователи могли без проблем выполнять стандартные операции. Других подробностей пока нет, но ближе к релизу инсайдеры начнут публиковать более интересные детали.