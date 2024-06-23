Если вы спросите десяток геймеров о том, когда наступает самое лучшее время для покупки видеокарты, то услышите несколько различных точек зрения. Часть любителей компьютерных игр заявит, что выгоднее всего подождать того момента, когда производитель начнёт снижать цены на графические чипы текущего поколения. Обычно это происходит через год или даже полтора после релиза. В этом случае можно неплохо сэкономить, а всё зависит от правильно выбранного времени, ведь окно возможностей длится очень недолго. Есть геймеры, которые предпочитают подчищать запасы на вторичном рынке. Когда более состоятельные пользователи избавляются от актуальных видеокарт, вторичный рынок переполнен, а хороших предложений становится очень много.

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Ну и встречаются те, кто ждёт релиза настольной графики нового поколения. Последние платят за видеокарты больше остальных, но оправдывают такое поведение вполне логичными объяснениями. Так, жизненный цикл видеокарты нового поколения будет ощутимо выше той, что поступила на прилавки магазинов пару лет назад, ну а в итоге каждый озвученный выше вариант имеет свои минусы и плюсы. Сегодня мы коснёмся целесообразности покупки видеокарты здесь и сейчас, а также подумаем, стоит ли вообще ждать, ведь подобные действия далеко не всегда окупаются.

Прежде всего обратите внимание на таблицу выше. Здесь вы можете увидеть изменения стоимости видеокарт NVIDIA текущего поколения начиная с января текущего года. Первый столбец представляет собой рекомендованную цену в США и плохо соответствует реальному положению на рынке. Именно поэтому обратимся ко второму столбцу, где указана стоимость тех или иных графических чипов на начало января. Пропустим несколько столбцов, поскольку нас интересуют данные за июнь 2024. Таким образом мы можем узнать, как изменилась реальные цены на видеокарты в США за 5 месяцев. Как видите, хорошего мало, ведь линейка подешевела всего на 2%, ну а это практически не заметно, ведь мы имеем дело с сотнями моделей. Ценовая политика у конечных производителей сильно разнится, а значит считающиеся себя брендовыми компании будут предлагать видеокарты намного выше рекомендованной стоимости. Всё это значит только одно: спустя полтора года после релиза серии GeForce RTX 40, стоимость видеокарт остаётся без изменений, а значит тактика ждунов не сработала. Руководство NVIDIA не планирует устраивать щедрую распродажу, ну а мы попробуем поискать удачи в лагере AMD.

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Что же, здесь дела обстоят намного лучше, ведь начиная с января по конец июня средняя стоимость графического чипа снизилась на 9%. Особенно привлекательно смотрится Radeon RX 7900 XT, растерявшая по пути целых 22%. Радует и Radeon RX 7700 XT, которая продаётся на 16% дешевле рекомендаций производителя на начало года. Часть графических чипов получила минимальные изменения, а значит в данном случае многое зависит от того, сколько денег вы планировали инвестировать в видеокарту. Если вы хотели купить Radeon RX 7600 XT, то придётся выложить полную сумму, ведь видеокарта подешевела всего на 3%. Ну а в случае, если речь пойдёт об обычной Radeon RX 7600, то вам даже удастся сэкономить 7%. На самом деле это несерьёзно, ведь обычно скидки были намного выше. Можно констатировать, что для большей части геймеров решение подождать выгодных предложений не сыграет. Никакой выгодны ждуны не получат, ну а это значит, что самое время подумать о тех, кто покупает новые графические чипы после их появления на рынке.

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Известно, что NVIDIA планирует начать поставки к концу года, а значит до выхода новинок осталось не больше пяти месяцев. О новом флагмане ходит множество слухов, но нам с вами нужно знать лишь то, что GeForce RTX 5090 будет жутко дорогой, ведь купить её дешевле 2000 долларов первые несколько месяцев вы не сможете даже в США. Главный вопрос, который волнует любителей новинок: насколько быстрее окажутся графические чипы следующего поколения по сравнению с теми, что уже находятся в продаже. Если немного обернуться назад, то можно вспомнить, что GeForce RTX 4060 в паре с самым быстрым процессором может предложить 10% рост fps, тогда как в обычных сценариях демонстрирует аналогичные результаты с GeForce RTX 3060. В свою очередь GeForce RTX 3060 всего на 10% быстрее GeForce RTX 2060, а значит купившие GeForce RTX 2060 SUPER в 2019 получают ровно такое же количество кадров в секунду, как и те, кто в 2023 приобрёл GeForce RTX 4060.

Инсайдеры надеются, что в текущем поколении нас ожидает большой прорыв, но на самом деле поводов у Дженсена Хуанга совершать революцию нет никакого. Сегмент настольной графики приносит крошечную прибыль по сравнению с решениями для обучения ИИ, поэтому глава NVIDIA будет делать всё, чтобы добиться максимальной маржи. Возможно, ощутимый прирост скорости мы увидим у видеокарты GeForce RTX 5070 (по сравнению с GeForce RTX 4070 SUPER), но стоить она будет от 600 долларов, а значит окажется недоступна для большинства геймеров. Нет никаких сомнений, что GeForce RTX 5080 будет ощутимо быстрее GeForce RTX 4080 SUPER, но цены в данном сегменте отпугивают даже тех, у кого есть свободные деньги на видеокарту.

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Ещё менее радужно выглядит будущее настольной графики AMD. Сегодня Лиза Су занята выводом на рынок нового поколения настольных процессоров, а инсайдеры пишут, что анонс архитектуры RDNA 4 состоится в рамках CES 2025. Это значит, что продажи в лучшем случае начнутся в феврале 2025, а в итоге фанатам красной команды придётся запастись терпением. Инсайдеры напоминают, что ожидать прорыва от AMD в следующем поколении не стоит. Архитектура RDNA 4 предложит незначительный рост и будет сосредоточена на энергоэффективности. Красные намерены усилить позиции в средневысоком сегменте и решительно не готовы сражаться в высшей лиге. Считается, что видеокарты следующего поколения предложат отличное соотношение между стоимостью и производительностью. Якобы, аналог Radeon RX 7900 ХТ можно будет купить за 500 долларов, тогда как видеокарта за 300 долларов получит производительность, равную Radeon RX 7800 ХТ (или Radeon RX 7700 ХТ). Может и так, но если оглядываться назад, то в такие прогнозы верится с большим трудом.

Уже несколько поколений мы видим безрезультатные попытки AMD закрепиться на рынке настольной графики. Увы, но по самым разным причинам замыслы остались не реализованными. Radeon RX 7600 ничем не лучше Radeon RX 6650 ХТ, ну а спрос на видеокарты красной команды постоянно снижается. Всё меньше фанатов верит в способность Лизы Су составить реальную конкуренцию Дженсену Хуангу, а ведь разработка новой архитектуры требует вложений. Если расходы не удаётся окупить, то нет никакого смысла вкладывать деньги в разработку. Выше вы можете увидеть российские цены на указанные в материале видеокарты. Стоимость сильно отличается от рекомендованной, и дело даже не в санкциях, ведь так было всегда. Самые выгодные предложения были в США, ну а российская розница ориентировалась на европейский рынок, а после ещё добавляла местные налоги. Если резюмировать всё сказанное выше, то нет никакого смысла ждать с моря погоды. Видеокарты текущего поколения не дешевеют, ну а новинки уже целых два поколения разочаровывают как экспертов, так и геймеров. Инсайдеры всегда верят в лучшее, но мы видим, что прогнозы не сбываются, а значит GeForce RTX 5060 может принести всё те же 10%, рассматривать которые придётся в специфических сценариях с использованием процессора за 600 долларов. Кстати, всё та же GeForce RTX 5060 поступит на прилавки не раньше февраля 2025. Вам решать, какую стратегию выбрать, но пока ни один вышеперечисленный способ не кажется оптимальным.