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Bublik1
iPhone 15 устарел ещё до выхода iPhone 16 и не будет поддерживать умный ИИ Apple Intelligence
iPhone 15 не только не способен справиться с локальной версией умного алгоритма, но и предлагает всего 6 Гб оперативной памяти.

В последние годы анонсы Apple уже не привлекают десятки миллионов людей по всей планете, но всё ещё представляют интерес для прессы и энтузиастов. На конференции WWDC американская компания решила сделать громкий анонс, рассказав о появлении набора умных инструментов в актуальных смартфонах, планшетах и ноутбуках (включая настольные ПК). Судя по заявлениям представителей компании, Apple Intelligence станет настоящим прорывом и изменит правила игры так же сильно, как это сделало появление цифровых магазинов и скоростного мобильного интернета.

Насколько всё это соответствует действительности, нам ещё только предстоит узнать, а пока выяснились неприятные детали, в очередной раз доказывающие специфическое отношение к сотням миллионов фанатов яблочной продукции со стороны руководства Apple.

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Эксперты раскопали, что всего два аппарата текущего поколения смогут претендовать на доступ к новой технологии: iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. А вот обычный iPhone 15 останется за бортом и не получит никаких умных алгоритмов. ИИ здесь будет отключён по умолчанию, а особенности операционной системы iOS не позволяют кастомизировать код. Известно, что работа искусственного интеллекта требует значительных ресурсов, но в данном случае устаревшим признаётся телефон, который принадлежит к текущему поколению и выпущен меньше года назад.

Что любопытно, пользователи Mac получат более широкую поддержку, ведь технология Apple Intelligence запустится на всех процессорах Apple Silicon, а значит подойдёт любой аппарат, выпущенный начиная с 2020 года. Специалисты пишут, что причина отказа от поддержки iPhone 15 и всех предыдущих линеек лежит на поверхности и упирается в требования к работе умных алгоритмов. Всё дело в том, что обычно алгоритмы ChatGPT используются в режиме олнайн. Пользователь делает тот или иной запрос, а генерация ответа производится на удалённом сервере. В случае Apple Intelligence всё иначе, ведь программная среда имеет локальное размещение.

В теории, для работы со встроенным ИИ интернет не понадобится, но как на самом деле данная технология будет работать, пока неясно. Представители Apple уверяют, что решение о переносе вычислений на локальное устройство повысит конфиденциальность конечного пользователя. Якобы, при работе с удалёнными серверами всегда остаются шансы взлома, тогда как Apple Intelligence не предполагает внешнего вмешательства. Что любопытно, данная технология построена на алгоритме ChatGPT от OpenAI, а значит существенных отличий от уже знакомой многим модели не будет. По мнению специалистов, даже мощности нейронного процессора (NPU) iPhone 15 Pro Max кажутся недостаточными для локальной работы умных алгоритмов.

Так, чип в данном смартфоне способен выполнять всего 35 TOPS, ну а это может означать только одно – обойтись без интернета не выйдет. Скорее всего, наиболее сложные задачи будет решать "железо" на удалённом сервере, тогда как внутри телефона будут доступны простенькие сценарии. Но даже в этом случае iPhone 15 не подходит, ведь у него не только нет мощного NPU, но и присутствует меньше оперативной памяти. Скорее всего, именно по этой причине мобильный телефон за 900 долларов не сможет работать с Apple Intelligence, ведь 6 Гб ОЗУ слишком мало. Ну а iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получили по 8 Гб и смогут справиться с несложными задачами. 

Вообще, первые нейронные чипы появились в яблочных смартфонах ещё в 2017 году, когда пользователям стал доступен Apple Neural Engine. Тогда новая технология стала главной фишкой серии iPhone 8, а с тех пор интеграция умных алгоритмов в операционную систему iOS стала ещё более тесной. И всё же, по большей части ИИ занимается обработкой фотографий и другими незаметными мелочами, тогда как Apple Intelligence получит доступ к управлению всей системой. Эксперты не исключают, что яблочная компания искусственно заблокировала доступ к новой технологии на старом оборудовании. Если идея окажется интересной массовому пользователю, то отсутствие доступа к расширенным функциям ИИ подтолкнёт десятки миллионов людей по всей планете к покупке нового смартфона. Напомним, Apple Intelligence станет доступна в рамках выхода iOS 18 этой осенью. Кроме указанных выше аппаратов текущего поколения, поддержкой умных алгоритмов смогут похвастать все телефоны линейки iPhone 16, и это весомый аргумент для покупки более актуального гаджета. 

Есть свидетельства тому, что локальные версии умных алгоритмов только формально требуют наличия нейропроцессора. Например, Copilot Plus удавалось запустить на процессорах, без NPU. Технология работала на ноутбуке Samsung Galaxy Book2 Go, где энтузиасты смогли заставить работать функцию Recall. При этом большая часть возможностей Copilot Plus всё же осталась неактивна. Ответы на многое вопросы пока отсутствуют, поскольку технология слишком новая. Насколько востребованы умные алгоритмы будут на смартфонах, нам ещё только предстоит выяснить, а сама Apple не планирует менять избранного курса. Американская компания продолжает генерировать идеи, позволяющие зарабатывать ещё больше денег, тогда как фанаты готовы тратить на бесполезные технологии баснословные суммы с завидной регулярностью.

#apple #iphone 15 #apple intelligence
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