Поскольку остановить "теневой флот" РФ янки не в силах, то в ход пошла старая добрая климатическая повестка

Согласно опубликованной ранее информации, Россия смогла выручить в рамках экспорта нефти за 2023 год столько же денег, как и в 2021. Это значит, что давление санкций не оказало негативного влияния на доходы российского бюджета, что полностью опровергает догмы об эффективности потолка цен на нефть. В США планируют ужесточить меры контроля за действующими санкциями, но пока добиться значительных результатов американским ястребам не удалось.

Пожалуй, единственное, что действительно изменилось, это цены на топливо в Европе, которая продолжает закупать часть российской нефти, поступающей через обходные каналы. Ну а весомую помощь экономике РФ оказали Индия и Китай. Обе страны заметно нарастили закупки нефти, что и позволило переориентировать экспорт с Запада на Восток.

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По мнению аналитиков South China Morning Post, немаловажную роль в обходе санкций сыграл так называемый «теневой флот». Сообщается, что в 2022 году Россия через подконтрольные активы бизнесменов по всему миру начала скупать огромное количество судов, которые не принадлежали странам Евросоюза и Большой семёрки. Все они не были обеспечены необходимой страховкой P&I (Protection and Indemnity), предназначенной для страхования ответственности судовладельцев или фрахтовщиков.

Со временем кораблей стало так много, что удалось перенаправить часть нефти, обходя зоркий взгляд американских властей. Отмечается, что в условиях санкций, запрещающих компаниям из Евросоюза, стран Большой семерки и Австралии предоставлять услуги морской транспортировки, у РФ не было другого выхода, а сегодня Россия обладает одним из самых мощных «теневых флотов» на планете. Западные перевозчики единовременно отказали русским в сотрудничестве, и стремительная закупка танкеров в больших объёмах удивила даже парней в Белом доме. Мало того, была сформирована собственная система страхования, что открывало судам путь в нейтральные воды по всей планете.

Элина Рыбакова, директор международных программ Киевской школы экономики, утверждает, что «теневой флот» перевозит более 70% российской нефти, транспортируемой морем. Только за ноябрь 2023 года 179 танкеров из числа «теневого флота» покинули российские порты с грузом нефти. Что любопытно, ранее такую же стратегию использовали Иран, Венесуэла и даже Северная Корея. Вот только Россия превзошла учителей в масштабах, а по оценкам аналитиков Lloyd’s List Intelligence, на конец прошлого года 10% всех танкеров, занимающихся международными перевозками, входили в состав российского «теневого флота».

Ну а поскольку сделать янки ничего не могут, то давление на Россию оказывается при помощи подконтрольных международных организаций. Например, обеспокоенность выразил Атлантический совет, который встревожен экологическими рисками. Якобы, русские скупили старые суда, которые плохо обслуживаются и находятся в удручающем техническом состоянии. Доказательств никто и не думал предоставлять, но осуждение в адрес РФ уже прозвучало. Эксперты Аналитического совета предупреждают, что «теневой флот» становится экологическим оружием в руках Путина. По их мнению, в случае аварии или разлива нефти могут пострадать европейские страны, ведь танкеры курсируют вдоль береговой линии ЕС.

По некоторым оценкам, в октябре 2023 года Россия смогла экспортировать при помощи «теневого флота» около 2.3 миллиона баррелей сырой нефти и 800 тысяч баррелей нефтепродуктов ежедневно. Это составляет значительную часть общего объёма российской нефтедобычи, достигающей 10 миллионов баррелей в день. По информации Атлантического совета, к 2025 году доля судов, построенных более 20 лет назад, составит 11% от всего мирового танкерного флота, что существенно увеличится по сравнению с предыдущим показателем в 3%, зафиксированным до начала конфликта в Украине. Важным аспектом является и то, что до 95% рынка страхования P&I принадлежит компаниям из Евросоюза и Великобритании.

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Аналитики опасаются, что в случае разлива нефти устранять последствия будет некому, поскольку страховые обязательства, действующие в рамках «теневого флота», остаются менее стабильными, чем общепринятые. Отметим, что пока опасных прецедентов не было, поэтому судить о проблеме можно будет тогда, когда она станет более реальной, продемонстрировав надёжность альтернативных страховых обязательств.