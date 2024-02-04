Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Западные аналитики назвали «теневой флот» РФ опасным для экологии ЕС и даже климатическим оружием
Поскольку остановить "теневой флот" РФ янки не в силах, то в ход пошла старая добрая климатическая повестка

реклама

Согласно опубликованной ранее информации, Россия смогла выручить в рамках экспорта нефти за 2023 год столько же денег, как и в 2021. Это значит, что давление санкций не оказало негативного влияния на доходы российского бюджета, что полностью опровергает догмы об эффективности потолка цен на нефть. В США планируют ужесточить меры контроля за действующими санкциями, но пока добиться значительных результатов американским ястребам не удалось.

Пожалуй, единственное, что действительно изменилось, это цены на топливо в Европе, которая продолжает закупать часть российской нефти, поступающей через обходные каналы. Ну а весомую помощь экономике РФ оказали Индия и Китай. Обе страны заметно нарастили закупки нефти, что и позволило переориентировать экспорт с Запада на Восток. 

реклама

По мнению аналитиков South China Morning Post, немаловажную роль в обходе санкций сыграл так называемый «теневой флот». Сообщается, что в 2022 году Россия через подконтрольные активы бизнесменов по всему миру начала скупать огромное количество судов, которые не принадлежали странам Евросоюза и Большой семёрки. Все они не были обеспечены необходимой страховкой P&I (Protection and Indemnity), предназначенной для страхования ответственности судовладельцев или фрахтовщиков.

Со временем кораблей стало так много, что удалось перенаправить часть нефти, обходя зоркий взгляд американских властей. Отмечается, что в условиях санкций, запрещающих компаниям из Евросоюза, стран Большой семерки и Австралии предоставлять услуги морской транспортировки, у РФ не было другого выхода, а сегодня Россия обладает одним из самых мощных «теневых флотов» на планете. Западные перевозчики единовременно отказали русским в сотрудничестве, и стремительная закупка танкеров в больших объёмах удивила даже парней в Белом доме. Мало того, была сформирована собственная система страхования, что открывало судам путь в нейтральные воды по всей планете. 

Элина Рыбакова, директор международных программ Киевской школы экономики, утверждает, что «теневой флот» перевозит более 70% российской нефти, транспортируемой морем. Только за ноябрь 2023 года 179 танкеров из числа «теневого флота» покинули российские порты с грузом нефти. Что любопытно, ранее такую же стратегию использовали Иран, Венесуэла и даже Северная Корея. Вот только Россия превзошла учителей в масштабах, а по оценкам аналитиков Lloyd’s List Intelligence, на конец прошлого года 10% всех танкеров, занимающихся международными перевозками, входили в состав российского «теневого флота».

Ну а поскольку сделать янки ничего не могут, то давление на Россию оказывается при помощи подконтрольных международных организаций. Например, обеспокоенность выразил Атлантический совет, который встревожен экологическими рисками. Якобы, русские скупили старые суда, которые плохо обслуживаются и находятся в удручающем техническом состоянии. Доказательств никто и не думал предоставлять, но осуждение в адрес РФ уже прозвучало. Эксперты Аналитического совета предупреждают, что «теневой флот» становится экологическим оружием в руках Путина. По их мнению, в случае аварии или разлива нефти могут пострадать европейские страны, ведь танкеры курсируют вдоль береговой линии ЕС.

По некоторым оценкам, в октябре 2023 года Россия смогла экспортировать при помощи «теневого флота» около 2.3 миллиона баррелей сырой нефти и 800 тысяч баррелей нефтепродуктов ежедневно. Это составляет значительную часть общего объёма российской нефтедобычи, достигающей 10 миллионов баррелей в день. По информации Атлантического совета, к 2025 году доля судов, построенных более 20 лет назад, составит 11% от всего мирового танкерного флота, что существенно увеличится по сравнению с предыдущим показателем в 3%, зафиксированным до начала конфликта в Украине. Важным аспектом является и то, что до 95% рынка страхования P&I принадлежит компаниям из Евросоюза и Великобритании.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аналитики опасаются, что в случае разлива нефти устранять последствия будет некому, поскольку страховые обязательства, действующие в рамках «теневого флота», остаются менее стабильными, чем общепринятые. Отметим, что пока опасных прецедентов не было, поэтому судить о проблеме можно будет тогда, когда она станет более реальной, продемонстрировав надёжность альтернативных страховых обязательств. 

#аналитика #санкции #нефть #теневой флот
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский заявил о прибытии в Украину систем ПВО, которые сбивают любые российские ракеты
Издание Nikkei сообщает о росте цен на RTX 4090 в некоторых азиатских странах до 60%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Причудливый дизайн колёсных колпаков Tesla Cybertruck стал причиной повышенного износа резины
6
Названы лучшие видеокарты 2024 года – продукция NVIDIA получила всего 2 места из 6 возможных
22
В Амурской области возводят самый протяженный мост на Дальневосточной железной дороге
+
Изменение даты на 1 декабря 10 000 года вывело Windows 11 из строя
10
Стали известны характеристики возможного чипсета в смартфоне POCO F6
+
Глава Qualcomm назвал точные сроки выхода Windows 12 с умным интерфейсом на базе Windows AI
5
Космоплан Dream Chaser был успешно подключен к грузовому модулю Shooting Star
1
Владельцы устаревших систем сообщают о неработоспособности стандартных приложений Windows 10
5
Губернатор Техаса заявил, что Байдену бы стоило поучиться у российского лидера
5
Производитель NAND-памяти для SSD YMTC включен в список компаний, угрожающих безопасности США
6
Процессоры Intel Arrow Lake-S не получат поддержку Hyper Threading
4
Умное кольцо Samsung Galaxy Ring появилось в приложении Good Lock
+
Бывалые криптоинвесторы ожидают падение цены Биткоина ниже $20000 после халвинга
3
MSI добавила поддержку 256 ГБ оперативной памяти DDR5 на некоторые материнские платы Z790
+
Автосалоны Германии вынужденно предлагают скидки на новые и подержанные автомобили
+
Будущий Poco F6 будет оснащён процессором с производительностью Snapdragon 8 Gen 2
2
Комиссия FСC требует получения письменного согласия потребителей перед совершением робозвонков
+
Palit RTX 4080 Super имеет два нераспаянных 8-контактных разъема питания
6
Sony запретила активировать ключи от своих игр в Steam жителям России и Беларуси
16
Cyberpunk 2077 получит новый патч
+

Популярные статьи

Что такое «холодная» обкатка двигателя, чем она лучше «горячей» и почему обязательна
17
Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
32
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
41
Что меня раздражает в современных мониторах
28
О современном состоянии военно-воздушных сил Латвии
10
МК-1: Воздушный крейсер в небе
2
История снайперского прицела ПТ: от разработки до снятия с производства
1
Сеул приступил к производству средневысотных БПЛА, чтобы иметь десять дронов на каждый у КНДР
5
Украина получает серийный GLSDB
1

Сейчас обсуждают

Максим Чугай
14:23
Кстати сонибои как дела с еб@лом после того как сони заблокировали активации игр в РФ?
Пришло время избавляться от консолей Xbox
Максим Чугай
14:22
Пришло время послать нах#й писаку этой статьи заднеприводного сонибоя
Пришло время избавляться от консолей Xbox
32Влад32
14:21
К сожалению, многие "простые украинцы" уже давно отключили свои мозги и покорно идут за нацистами.
В Киеве фантазируют: ВСУ отодвинут «демилитаризованную зону» вплоть до Москвы и Петербурга
Ярослав Калашников
14:21
Цивикология умрёт, не надо 😥
Honda рассчитывает вывести на рынок «народный электромобиль» на смену Civic
Ник Хобо
14:09
Технокухни надо реже смотреть. От них тупеешь.
Что меня раздражает в современных мониторах
Родион Вестов
14:08
Самое важное преимущество России, это возможность все производить самой. На войне зависимость это смерть. Элементарно противник надавил на поставщика и ты без пушки, снаряда, патрона и т.д. Ни одна с...
Forbes: ВС РФ имеют пятикратное преимущество над ВСУ в артиллерии
El Grechko
14:07
Свежо предание. Каждый год сообщают, что проблемы va матриц уже побеждены, и каждый раз это оказывается лажей. А сейчас в виду перехода va исключительно в нищебродский сегмент ожидать каких-то разрабо...
Что меня раздражает в современных мониторах
Родион Вестов
14:05
Против монополизации промышленности? Да благодаря ей как раз воевать и можно, а не когда тысячи подрядчиков, работают в разнобой и каждый со своими тараканами. Хотя воровать конечно будет легче, тут п...
Залужный связал проблемы ВСУ на линии соприкосновения с монополизацией оборонной промышленности
Ник Хобо
14:04
Насмотрятся технокухонь, и цепляются к черному на ips, хотя сплошной черный мало где встречаются. На va проблема серьезнее: отсутствие белого. Чего про это молчат? Лицезреть мочу вместо этого мало при...
Что меня раздражает в современных мониторах
Korden
14:04
Это не IPS выжигает глаза, а яркий белый обычно. Если у вас так, можно попробовать перенастроить монитор уменьшив максимальную яркость белого, но единого рецепта нет. На каких-то моделях достаточно у...
Что меня раздражает в современных мониторах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем