breaking-news
Google назвала самые популярные версии Android среди владельцев мобильных устройств
Свежая версия Android 16 даже не в топ-5

Компания Google представила стабильную версию Android 16 в начале лета прошлого года и с тех пор целый ряд производителей мобильных устройств заявил о выпуске обновлений до новейшей версии ОС. Правда она не настолько популярна, как её предшественницы, о чём свидетельствует официальная статистика, пишет издание GSMArena.

Источник фото: Pixabay/raphaelsilva

Сообщается, что Google опубликовала информацию раскрывающую популярность той или иной версии Android среди владельцев мобильных устройств. Интересно, что данные датируются 1 декабря 2025 года, хотя и представлены Google только сейчас. Согласно графику, на долю Android 16 приходится 7,5%, что ставит её на седьмое место по распространённости.

Источник фото: GSMArena

Наиболее популярной версией ОС, как следует из опубликованных данных, с показателем 19,3% является Android 15, на втором месте расположилась Android 14, установленная на 17,2% мобильных устройств, а Android 13 замыкает тройку лидеров, имея в своём активе 13,9%. В ближайшие месяцы доля Android 16, как ожидается, будет расти, так как не все владельцы мобильных устройств в настоящее время имеют возможность обновиться до новейшей версии ОС.

#android
Источник: gsmarena.com
