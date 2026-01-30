Смартфон снабдили 6,83-дюймовым AMOLED-экраном

Несколько часов назад бренд Redmi официально презентовал новую серию смартфонов — помимо стандартной версии, Redmi Turbo 5, речь о которой шла в предыдущем материале, была представлена и старшая модель, Redmi Turbo 5 Max, оснащённая более ёмкой батареей и производительным чипсетом, пишет издание GSMArena.

Может быть интересно

Смартфон Redmi Turbo 5 Max стал первым в мире смартфоном, основанным на новейшем чипе MediaTek Dimensity 9500s, работающем совместно с оперативной памятью LPDDR5X Ultra объёмом до 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 ёмкостью до 512 ГБ. Новинка снабжается 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит благодаря применению люминесцентного материала M10, 12-битной цветовой палитрой, а также поддержкой HDR10+ и Dolby Vision.

Основная камера смартфона представлена 50-Мп модулем с сенсором Light Fusion 600 и оптической стабилизацией изображения. Она соседствует с 8-Мп сверхширокоугольным объективом. На фронтальной стороне имеется 20-Мп камера для селфи и видеозвонков. Устройство снабжено батареей ёмкостью 9000 мА·ч, поддерживающей быструю 100-Вт проводную и 27-Вт обратную проводную зарядку.

Для эффективного отвода тепла от компонентов система охлаждения смартфона оснащается испарительной камерой. Новинка имеет ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран, пылевлагозащищённый корпус с рейтингом до IP69K, инфракрасный датчик, NFC-модуль, поддерживает две сим-карты, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.

Новинка поставляется с предустановленной HyperOS 3 на основе Android 16. На выбор покупателю предлагаются версии в чёрном (Shadow Black), белом (Auspicious Cloud White), оранжевом (Sunshine Orange) и голубом (Ocean Blue) цветовых оформлениях.

Источник фото: GSMArena

Ценник смартфона Redmi Turbo 5 Max в китайской рознице начинается от 2499 юаней (360 долларов США) за базовую версию 12 ГБ/256 ГБ, вариант 12 ГБ/512 ГБ оценён в 2799 юаней (400 долларов США), модификация 16 ГБ/256 ГБ также стоит 2799 юаней (400 долларов США), а топовая конфигурация 16 ГБ/512 ГБ предлагается за 3099 юаней (450 долларов США).