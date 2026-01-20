Сайт Конференция
breaking-news
Некоторые характеристики смартфона среднего класса Samsung Galaxy A57 опубликованы на сайте TENAA
Запуск новинки ожидается в ближайшие недели.

Компания Samsung работает над своим новым смартфоном среднего класса Galaxy A57, который совсем недавно появился в базе данных TENAA, раскрыв некоторые свои характеристики, пишет издание Gizmochina.

Samsung Galaxy A56. Источник фото: Android Headlines

На сайте TENAA смартфон Samsung Galaxy A57 указан с 6.6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ (1080x2340 точек). Предположительно, дисплей представляет собой AMOLED-панель. Модель оснащается чипсетом с трёхкластерной конфигурацией ядер, тактовая частота которых достигает 2.9, 2.6 и 1.95 ГГц. Ранее смартфон появился в Geekbench с чипсетом Exynos 1680, который имеет аналогичную конфигурацию.

Согласно TENAA, смартфон будет выпускаться в версиях 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ. Автономную работу устройства обеспечит батарея с номинальной ёмкостью 4905 мА·ч, что указывает на типичную ёмкость 5000 мА·ч. Размеры новинки составляют 161.5x76.8x6.9 мм при весе 182 г. Благодаря сертификации 3C и TUV стало известно, что модель будет поддерживать быструю 45-Вт зарядку. Также смартфон имеет сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран.

Фронтальная камера новинки, согласно утечке, получит 12-Мп сенсор, тогда как основной 50-Мп модуль на задней панели будет соседствовать с 12-Мп сверхширокоугольной камерой и 5-Мп макрообъективом. Датчиком для основной камеры, как предполагается, может стать Sony IMX906.

Ожидается, что Samsung Galaxy A57 будет поставляться с предустановленной One UI 8 на базе Android 16 и дебютирует в ближайшие недели.

#samsung galaxy a57
Источник: gizmochina.com
