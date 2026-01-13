Пострадало несколько десятков человек

На фоне растущих цен на видеокарты, некоторые покупатели поддаются соблазну и идут на поводу у мошенников, пытаясь приобрести модели по весьма низким ценам, что автоматически намекает на возможный обман — в частности, новая схема мошенничества была описана изданием Tom's Hadrware.

Сообщается, что компания Fitter's Niche Direct, имеющая на торговой площадке Amazon почти две тысячи положительных отзывов, за последние две недели обманула несколько десятков покупателей — с 28 декабря 2025 года стало известно о 42 случаях мошенничества. Схема обмана довольно проста — покупатель заказывает GeForce RTX 5090 за 1000 долларов США, а в итоге в посылке оказывается поясная сумка.

Источник фото: Amazon

Интересно, что в ассортименте магазина присутствуют только три модели поясных сумок и эластичная резинка, а также видеокарта «Fitter's Niche Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master 32G», предлагаемая за 1000 долларов США. Судя по всему, положительные отзывы были написаны вовсе не покупателями видеоадаптеров.

В настоящее время неизвестно, что именно произошло с магазином — был ли аккаунт на Amazon взломан, или же продавец поддался искушению. Отмечается, что платформа Amazon пока не предприняла каких-либо действий, чтобы оградить покупателей от мошеннической схемы.