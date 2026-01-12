Дебют новинки ожидается в марте-апреле текущего года

Предстоящий смартфон Xiaomi 17 Max, который присоединится к остальным моделям линейки Xiaomi 17, будет лишён дополнительного экрана, о чём сообщает информатор на платформе Weibo, пишет издание Gizmochina.

Xiaomi 17, 17 Pro Max и 17 Pro. Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Утверждается, что Xiaomi 17 Max, как и Vivo X300s совместно с Oppo Find X9s, дебютирует в период с марта по апрель текущего года. По данным информатора, в отличие от старших моделей, Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max, у новинки не будет вспомогательного экрана, расположенного на задней панели. В более ранних утечках говорилось, что Xiaomi 17 Max будет основан на высокопроизводительном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, обзаведётся дисплеем диагональю 6,8 или 6,9 дюйма и получит перископический телеобъектив.