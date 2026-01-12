Запуск ожидается в следующем году

Компания AMD выпустит своё новое поколение игровых видеокарт на базе RDNA 5 после запуска серии Nvidia GeForce RTX 60 в 2027 году, о чём сообщает информатор Kepler_L2, пишет издание Wccftech. По словам информатора, Nvidia имеет возможность эффективно конкурировать с AMD путём снижения цены, поэтому дебют видеокарт на основе архитектуры RDNA 5 раньше моделей серии GeForce RTX 60 не имеет смысла. Kepler_L2 отмечает, что для успешной конкуренции AMD нужен продукт уровня 9800X3D.

Источник фото: Wccftech

Ранее сообщалось, что первые игровые видеоадаптеры Nvidia следующего поколения будут запущены не ранее второй половины 2027 года, поэтому ожидать запуска видеокарт Radeon раньше этого периода не стоит — они могут выйти к концу следующего года. Таким образом, геймерам необходимо запастись терпением, так как на фоне кризиса на рынке памяти запуск серии GeForce RTX 50 Super также может задержаться на несколько месяцев.