Высокая стоимость оперативной памяти DDR5 заставляет покупателей искать более дешёвые варианты, а энтузиаст VIK-on из России пошёл ещё дальше, собственноручно собрав модули ОЗУ, используя компоненты, которые он приобрёл отдельно, пишет издание Tom's Hardware.

В частности, моддер использовал чипы памяти от двух модулей SO-DIMM для ноутбуков производства SK Hynix по 16 ГБ, которые обошлись в 8000 рублей (100 долларов США) каждый, а также печатную плату, приобретённую за 600 рублей (8 долларов США), и радиатор, купленный за 415 рублей (5 долларов США).

Далее дело оставалось за малым — собрать все части воедино. Для этого необходимо иметь навыки пайки BGA-чипов и специальную паяльную станцию, чем VIK-on не обделён. После того, как модули были готовы, энтузиаст прошил их при помощи пользовательской прошивки Adata, благодаря чему планки заработали со скоростью 6400 МТ/с с поддержкой XMP.

В итоге собранный комплект ОЗУ на 32 ГБ обошёлся моддеру в 17 000 рублей (210 долларов), что заметно меньше стоимости готовых наборов — например, в США похожий комплект можно приобрести за 280 долларов (22 000 рублей), причём характеристики будут хуже, тогда как набор с аналогичными параметрами предлагается от 350 долларов (28 000 рублей).