Производители предоставили свои рекомендации.

Случаи выхода из строя видеокарт серии GeForce RTX 40 и RTX 50 из-за проблем с кабелем питания достаточно распространены, поэтому многие владельцы видеоадаптеров задаются вопросом относительно того, стоит ли применять для подключения адаптер, идущий в комплекте с видеокартой, или лучше отдать предпочтение штатному кабелю блока питания (БП). YouTube-канал Tech Overwrite решил напрямую задать этот вопрос производителям, и их мнения разделились, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz

Сообщается, что MSI, ASUS и Gigabyte советуют использовать адаптер, который поставляется совместно с видеокартой, ZOTAC и SilverStone рекомендуют отдать предпочтение кабелю от блока питания, тогда как Thermaltake, Sapphire, Gainward и Palit заявили, что разницы между этими способами нет, поэтому оба варианта допустимы.

Противоречивые ответы производителей могут сбить с толку пользователей, поэтому во избежание возможных проблем рекомендуется следовать советам при подключении видеокарт, в частности не использовать низкокачественные коннекторы, подключать «до щелчка», избегать сильных изгибов и неподдерживаемых схем подключения.