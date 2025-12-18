Анонс нового чипа ожидается в начале следующего года.

Компания Samsung работает над своим топовым чипсетом Exynos 2600, который станет основой для моделей флагманской серии Galaxy S26 — чип уже не раз фигурировал в ряде утечек, а сегодня информатор PhoneArt опубликовал дополнительные подробности о его характеристиках, пишет издание Wccftech.

Источник фото: GSMArena

Ранее сообщалось, что чипсет Exynos 2600, выпускаемый по 2-нм техпроцессу Samsung GAA, будет иметь 10-ядерную конфигурацию. Согласно свежей информации, одно основное ядро будет достигать тактовой частоты 3.9 ГГц, три производительных ядра смогут работать на частоте до 3.25 ГГц, а шесть эффективных ядер — на частоте до 2.75 ГГц.

При этом с данными относительно тактовой частоты основного ядра возникла некоторая путаница, так как другой информатор, Erencan Yılmaz, утверждает, что она будет достигать 3.8 ГГц, то есть на 100 МГц меньше по сравнению с показателем, указанным PhoneArt.

Не менее интересна и ситуация с графическим процессором в составе Exynos 2600 — если ранее говорилось о наличии Xclipse 960, то в свежей утечке сообщается о загадочном AMD JUNO с частотой 985 МГц.

Развеять все сомнения сможет лишь официальная презентация Exynos 2600, которая, по слухам, состоится совместно с запуском серии Galaxy S26 в конце января следующего года.